春節外島疏運　國軍C-130運輸機待命應援

▲C-130疏運滯留於外島國人。（圖／資料圖／空軍提供）

軍聞社／記者林澤廷報導

春節連假即將展開，國防部30日在例行記者會中表示，循例將配合交通疏運期程，規劃C-130運輸機在不影響戰備演訓任務前提下，2月1日至11日在屏東機場待命，支援金門、馬祖、澎湖等外離島地區軍民疏運任務。

國防部上午針對「外離島軍民運輸作業規劃」及「國軍醫院春節假期服務狀況」召開記者會。

國防部後勤參謀次長室後勤管理處長耿廣義少將在會中表示，外離島官兵的春節返鄉疏運，規劃1月16日起至2月16日止，採C-130運輸機及民航機訂位（離峰），針對金、馬、澎實施分批、分散運輸，同時也規劃海運，針對馬祖、東引及烏坵地區的官兵進行疏運。

在一般民眾疏運部分，耿處長指出，循春節往例，將配合交通疏運申請期程，安排空軍C-130運輸機於2月1日至11日期間，於屏東基地待命，在不影響戰備演訓任務前提下，協助金、馬、澎地區緊急疏運。

針對國軍醫院春節假期服務狀況，國防部軍醫局醫務計畫處副處長夏中慶上校表示，春節期間3大急診疾病分別為急性上呼吸道感染（13.27%）、急性腸胃炎（10.88%）及發燒（9.8%），為提供國人及官兵、眷屬醫療服務，春節期間，各醫院維持正常急診、住院服務；至於各院門診開設情況，已公告於國防部軍醫局官網（https://mab.mnd.gov.tw）提供查詢。