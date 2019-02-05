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太平島首批雞蛋產出等待8周　伙食團開心料理茶碗蒸

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軍民同心經略太平島　回饋社會意義深遠。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周力行專訪

「國防部給我機會登太平島，用我的專長回饋國家做點事情，我覺得收穫很多，也很有意義」，臺灣大學獸醫系教授周崇熙參加107年全民國防南沙研習營後，後續又藉由自己的專業，協助太平島開拓飼養蛋雞之路，也讓雞蛋成了太平島上能夠自給自足的農產品之一，他說：「太平島是個島嘛，我們可以藉由更多經濟作為，透過媒體報導向全世界證明。」

周教授說，為了挑選能夠適應太平島熱帶氣候環境的蛋雞，他聯絡全臺各地的農場，最後找到屏東農場比較抗熱型的「ISA」品種，恰巧老闆的女婿也是海巡退伍，所以相當熱心幫忙促成此事；過程中，周教授帶著海巡官兵至香園教養院學習觀摩，接著官兵回到太平島著手釘製所需設施，「他們雖然是第一次做，但也做得有模有樣，很有效率地完成準備。」周教授謙虛地說，這是軍民同心，朝同一目標前進的成果。

「10月17日就送過去了，接下來就進入漫長等待。」周教授形容當時他等待雞下蛋的心情，相當焦急，「蛋雞必須有充足的鈣質，你確定一下飼料有沒有弄錯了？」周老師一次次透過電話確認島上的情形，後來更請同行專家分析，「可能是太平島天氣太熱，再加上以野放的飼養方式，產蛋的能量蓄積會慢一些」；周老師說，原本預計5週後就能產蛋，硬生生地延了3週，「那等待的過程真的很著急」，直到去（107）年12月24日，官兵傳了第一批產25顆蛋，以及26日伙食團用雞蛋做出茶碗蒸的照片給周教授看，「總算鬆了一口氣，真的很開心，也很有成就感」。

周崇熙輔導太平島飼養蛋雞　造福官兵體現全民國防。（圖／軍聞社／南沙指揮部提供）

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關鍵字：軍聞社,台灣軍武

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