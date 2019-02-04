　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

引進50隻ISA抗熱型雞種　太平島官兵喜迎首批25顆雞蛋

請按讚支持ETtoday新聞雲

周崇熙輔導太平島飼養蛋雞　造福官兵體現全民國防。（圖／軍聞社／南沙指揮部提供）

軍聞社／記者周力行報導

你今天吃蛋了嗎？每天一顆雞蛋對現代人而言幾乎是生活日常，但你知道嗎，對駐守南沙太平島的官兵們來說，吃雞蛋沒那麼簡單，官兵們只有在運補日後的幾天內，才有新鮮的雞蛋吃；不過，在參加去（107）年南沙研習營的臺灣大學獸醫系周崇熙教授協助下，如今太平島已能自產自足，吃雞蛋對官兵不再是奢侈的幸福，除了造福島上官兵，也是軍民共同經略南疆太平島，以及全民國防教育的最佳體現。

周崇熙教授是參加107年全民國防南沙研習營第一梯次的領隊老師之一，去年4月下旬搭乘海軍軍艦前往太平島，在海巡署南沙指揮部安排下，參訪了養雞場、畜羊場等「開心農場」的設施，周教授與南沙指揮官張上校的言談中也了解到，太平島上養的是肉雞，產蛋效率不足供應官兵所需，而平日裡餵養雞群的官兵，更捨不得宰殺雞隻當成食材，在家禽方面是專家的周教授建議「那為什麼不養蛋雞？」於是，便成了此事的起點。

周崇熙輔導太平島飼養蛋雞　造福官兵體現全民國防。（圖／軍聞社／南沙指揮部提供）

返回臺灣後，周教授與南沙指揮部承辦人取得聯繫，開始著手規劃，並在利用官兵返臺期間，偕同他們參訪新竹的「香園教養院」，學習適合太平島生態環境的「動物福利」放牧模式、製作提供雞隻產蛋隱蔽的木籠設施，並指導官兵們蛋雞的飼養觀念及知識；待太平島方面準備就緒後，約在10月中旬，周教授聯繫農場，自掏腰包購買了適齡，能適應熱帶氣候的「ISA」抗熱型雞種50隻，安全地隨運補船運往太平島。

直至去（107）年12月24日南沙官兵回報周教授，終於產下第一批25顆雞蛋，連續搜集3日，26日伙食團推出太平島第一道「自產」的蛋料理；周教授也說，接下來的產蛋量會逐漸提升，每天提供島上海巡、海、空軍官兵足夠的食用量，成為自產自足的經濟產業。

周崇熙輔導太平島飼養蛋雞　造福官兵體現全民國防。（圖／軍聞社／南沙指揮部提供）

ET快訊
別鐵齒！大年初一12大禁忌藏恐怖詛咒　避開轉運1整年
浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭真相　女兒認屍崩潰：回家了

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-20進駐蕪湖作戰逼第二島鏈　北部戰區成下個裝備單位

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

保護同袍失去雙眼雙臂　中國陸軍司令見掃雷戰士落淚擁抱

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

引進50隻ISA抗熱型雞種　太平島官兵喜迎首批25顆雞蛋

陸捐贈斐濟水文測量船完成交付　協助島國應對氣候變化

中國海軍老盾艦改造成功　未來區域防空驅逐艦將達45艘

10款外型「醜到炸」戰機曝光！美軍A-10「疣豬」也在內

300工人11週造100萬把　史上最廉價手槍FP-45 解放者

中國殲-20不派、出蘇-35？　飛行員打臉：你不了解飛機

俄核動力無人潛航器水下測試　「海神」能攜核彈頭打擊沿海城市

法軍上將普拉澤：中國東風21D導彈戰鬥力弱　無法擊沉航母

外婆的味道！白麵線燙熟「加OO拌麻油」香炸　釣出古早味：用OO油也好吃

頂替影片曝光！20歲無照男國一擦撞　「轉2圈」下車急換駕駛

粉紅櫻花、繽紛百日草！桃園走春 5大超浪漫賞花景點

母胎單身你信？Apink娜恩：好想談戀愛　這些人單身20年↑

談柯文哲　陳佩琪結婚第一天開始就知道他「很奇怪」

唱歌秒變「走音魔」！高嘉瑜曝「黑暗過去」笑：也許我是下個蔡依林

音檔曝光！雲林麥寮鄉長親認「內線選舉」：他給我選，就是因為要選立委　

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

超級盃／波士頓連2大賽擊敗洛城　紅襪愛國者相繼登頂

騙20歲女友賣身「賺旅費」　他負責買套製作「淫卡」招客

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

軍武熱門新聞

接收F-35的DNA　F-16..

專家：中國怎不派殲-20　飛行..

10款超醜飛機曝光！「疣豬」也..

中國改造老盾艦　未來將達45艘

史上最廉價手槍FP-45 解放..

美軍「掃雷海豚」拖重型水雷報復..

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

法軍上將：東風21D無法擊沉航..

新一代國造戰機最快15年後量產

俄4潛艦裝備32具「末日核魚雷..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

中國戰機10年後時速　美這樣預..

國軍「AGM-88B軍購案」大..

兩岸刺刀比較　國軍重實戰解放軍..

更多熱門

相關新聞

海軍紀念馬克杯已印上首艘國造潛艦

潛艦國造（IDS）第一階段計畫完成首艘國造柴電潛艦設計圖，海軍已經提前印在馬克杯上，其他還有海軍飛彈巡防艦、海軍微型飛彈突擊艇、海軍新型救難艦。

嚴德發：對岸挑釁國軍站在第一線

C-130運輸機待命春節外島疏運

憲兵破獲製毒工廠展現鐵腕掃毒

海軍體驗營S70C直升機起落艦操演

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

命理專家教大家超簡單旺財術！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

阿滴「寵妹行為全記錄」！

女買刮刮樂以為沒中　好心店員瞥見100萬

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面