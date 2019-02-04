引進50隻ISA抗熱型雞種　太平島官兵喜迎首批25顆雞蛋

軍聞社／記者周力行報導

你今天吃蛋了嗎？每天一顆雞蛋對現代人而言幾乎是生活日常，但你知道嗎，對駐守南沙太平島的官兵們來說，吃雞蛋沒那麼簡單，官兵們只有在運補日後的幾天內，才有新鮮的雞蛋吃；不過，在參加去（107）年南沙研習營的臺灣大學獸醫系周崇熙教授協助下，如今太平島已能自產自足，吃雞蛋對官兵不再是奢侈的幸福，除了造福島上官兵，也是軍民共同經略南疆太平島，以及全民國防教育的最佳體現。

周崇熙教授是參加107年全民國防南沙研習營第一梯次的領隊老師之一，去年4月下旬搭乘海軍軍艦前往太平島，在海巡署南沙指揮部安排下，參訪了養雞場、畜羊場等「開心農場」的設施，周教授與南沙指揮官張上校的言談中也了解到，太平島上養的是肉雞，產蛋效率不足供應官兵所需，而平日裡餵養雞群的官兵，更捨不得宰殺雞隻當成食材，在家禽方面是專家的周教授建議「那為什麼不養蛋雞？」於是，便成了此事的起點。

返回臺灣後，周教授與南沙指揮部承辦人取得聯繫，開始著手規劃，並在利用官兵返臺期間，偕同他們參訪新竹的「香園教養院」，學習適合太平島生態環境的「動物福利」放牧模式、製作提供雞隻產蛋隱蔽的木籠設施，並指導官兵們蛋雞的飼養觀念及知識；待太平島方面準備就緒後，約在10月中旬，周教授聯繫農場，自掏腰包購買了適齡，能適應熱帶氣候的「ISA」抗熱型雞種50隻，安全地隨運補船運往太平島。

直至去（107）年12月24日南沙官兵回報周教授，終於產下第一批25顆雞蛋，連續搜集3日，26日伙食團推出太平島第一道「自產」的蛋料理；周教授也說，接下來的產蛋量會逐漸提升，每天提供島上海巡、海、空軍官兵足夠的食用量，成為自產自足的經濟產業。