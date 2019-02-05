媽媽界的福音！豆腐、水餃皮DIY健康零食　太唰嘴全家搶著吃

▲爸爸媽媽們看過來！想要幫孩子準備健康好吃的零食，在家就能簡單輕鬆做。（圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

實用小巧的烤箱，已是每個家庭必備的小家電。數年前，因為健康觀念流行一波的氣炸鍋，也讓大家在享受油炸脆口的美味時，不用擔心吃進過多油脂，顧到健康還能省油。然而這些小家電，不是只能用來烤烤麵包、炸炸薯條而已，很多具有實驗精神的人，已經試過把吃不完的水果、肉條，裝盤放入小家電裡，一轉眼就是香噴噴的果乾、肉乾，自家出品絕對保證無添加又健康，做為平日嘴饞時的零嘴也超唰嘴！

不過你知道，就連水餃皮、豆腐，都可以利用氣炸鍋、烤箱，變成創意點心嗎？現在就來試試看！

▲水餃皮。（圖／橘子文化提供，下同）

氣炸鍋示範>>水餃皮

材料：

水餃皮10張

花尾蝦杯

柴魚片杯

蛋液（1顆雞蛋）

食用油適量

作法：

1. 將水餃皮切成6等分。

2. 將花尾蝦和柴魚片磨成泥。

3. 水餃皮上抹上蛋液，鋪上作法2的蝦仁柴魚泥。

4. 噴上食用油，放進氣炸鍋以160℃炸7分鐘。

Tip：

這款點心是利用常見的水餃皮所做成，加上蝦仁柴魚泥更能增添風味。

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▲豆腐。

烤箱示範>>豆腐

材料：

豆腐1塊

七味粉

鹽巴

食用油少許

作法：

1. 豆腐切成0.3公分厚度、2公分×5公分的大小，撒上少許鹽巴。

2. 10分鐘後以紙巾擦乾豆腐上的水分。

3. 烤盤鋪上耐高溫矽膠不沾布，將豆腐平鋪在烤盤上，噴上適量食用油。

4. 撒上七味粉，放進預熱至180℃的烤箱烤15分鐘，完成後翻面繼續烤10分鐘。

Tip：

切薄的豆腐烤過之後味道會更加濃郁。如果是要給小朋友吃的點心，可用紫蘇粉代替七味粉。



做好的點心，這樣保存才好吃

一般利用小家電做好的點心脆片，已經是乾燥的狀態，但畢竟做完以後，不會放在完全乾燥的環境底下，經過一段時間之後，味道和口感往往開始變質，因此保存的方式非常重要。最簡便的方式就是，裝瓶裝盒，再放一些餅乾、海苔包裝內的乾燥劑。如果要裝在袋子裡，千萬不要用橡皮筋封口，必須使用密封夾徹底將空氣隔絕在外。如果要送人或需要保存較久的時間，最好的方式就是使用封口機，但封的時候也不要把空氣完全抽掉，以免脆片破裂或變形。



《自己做天然果乾：用烤箱、氣炸鍋輕鬆做59種健康蔬果乾》

作者：龍東姬

譯者：李靜宜

出版社：橘子文化

出版日期：2017/12/06

ISBN：9789863641148