《比悲傷更悲傷的故事》在這拍！快跟上新北10大熱門拍攝場景　

▲《比悲傷更悲傷的故事》電影劇照，場景為忠孝碼頭。（圖／新北市政府文化局提供，下同）

政治中心／綜合報導

新北市政府公布年度10大熱門拍攝場景，由拍攝電影《引爆點》、《血觀音》等的板橋435藝文特區及拍攝實境、旅遊類型節目的大台北都會公園並列第一，而2018年討論度最高的《比悲傷更悲傷的故事》也是選在新北市的忠孝碼頭，成為粉絲最新朝聖地。

為打造完善便利的影視製作環境，新北市府自2011年成立「協助影視拍攝與發展中心」，建置景點資料庫及單一窗口，除受理各類協拍申請案，更提供勘景諮詢、場景借用、行政支援等服務。

新北市政府整理10大熱門場景，前三名為板橋435藝文特區，包括電影《引爆點》、《血觀音》、電視電影《握三下，我愛你》以及電視劇《台北歌手》、《四月望雨》等都申請拍攝過；而電視節目最愛的場景則是大台北都會公園，像是《綜藝3國智》就曾在公園內的微風運河區、幸運草地景溜滑梯拍攝；另外，林廉政研習中心詢問度也持續提升，是電影《鬥魚》、《角頭2》及《憨嘉》中監獄畫面的場景，Netflix影集《罪夢者》也選在這裡取景；府中15新北市動畫故事館今年則初登榜，電視劇《艾蜜麗的五件事》，就選在這裡的紀錄片放映院拍攝。

▲電影《鬥魚》在坪林廉政研習中心拍攝工作照。

▲電影《血觀音》。

▲電影《引爆點》。

▲《人面魚-紅衣小女孩外傳》在虎豹潭拍攝。

其他熱門場景還有林本源園邸、忠孝碼頭、五分山氣象雷達站、新北市政府大樓、黃金博物館及九份老街。其中，忠孝碼頭及五分山氣象雷達站是今年新進榜的場景，像是電影《比悲傷更悲傷的故事》中，主角陳庭妮及張書豪的爭吵戲，背景就是忠孝碼頭；《種菜女神》在市府廣場拍攝。

新北市文化局表示，自100年成立協拍中心以來，申請案量已提升至平均每月46件，每年總件數皆超過500件。根據統計，107年截至11月底，共有466件協拍申請案，熱門場景第一名為板橋435藝文特區及大臺北都會公園並列，各有19件；第二名則為坪林廉政研習中心，計18件；第三名是府中15新北市動畫故事館，有13件申請案。而今年度熱門場景前三名中就有2個是新北市政府文化局轄下的館舍。

新北市文化局指出，因應協拍案件場景需求及複雜度逐年提升，協拍中心也不斷開發新場景，例如電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，烤魚經典橋段在雙溪區虎豹潭拍攝；歌手蕭敬騰及新科影后謝盈萱主演的電視電影《魂囚西門》，劇中會出現坪林茶業博物館；預計明年3月播出的律政職人劇《最佳利益》，在新板特區的空橋拍攝。