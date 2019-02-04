國運籤神準挨批唱衰台灣　南鯤鯓代天府想停辦眾神「不同意」

▲台南南鯤鯓代天府國運籤惹爭議，廟方決定2019年只抽籤不解籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁，下同）

記者林悅／台南報導

每逢農曆年節，全台宮廟都會抽出國運籤，以此凝聚民心、作為警惕，台南南鯤鯓代天府「國運籤」神準，在2015年成功預言女總統，但之後連3年抽出中下、下下籤，被批評唱衰國運，所以廟方2019年索性想停辦國運籤，但此一決定卻得不到眾神「認可」，廟方無奈只好續辦抽國運籤，不過這回將保持沉默，請大家各自解讀別再問了。

南鯤鯓代天府香火鼎盛負有「王爺總廟」盛名，民國104年抽出「武則天坐天」國運籤，「鐵口直斷」蔡英文當選掀起各方討論大開知名度；不過接著民國105、106、107年抽出中下、下下籤，被認為「唱衰」國運，還有網友篡改籤詩流傳，廟方一再澄清依舊「中槍」，被迫報警解圍。

▲南鯤鯓代天府2015年抽中「武則天坐天」，左為總幹事侯賢遜。

原本去年廟方就打算不再抽國運籤，但鄉親一再要求決定續辦，但不主動解籤，而是請來知名教授專家解釋以免「再中槍」，沒想到竟抽到歷來最差的下下籤，還是遭痛批，今年廟方決定停辦，但此一重大決策需請示主神五府千歲，沒想到一再擲筊詢問，竟都擲不出代表神明同意的「三聖筊」，因無法取得眾神尊「認可」，廟方無奈只好續辦，大年初一續抽國運籤，不過這回將保持沉默，請大家各自解讀，不要再問了！

▲南鯤鯓代天國運籤神準出名。

據了解，去年國運籤抽出「漢李廣父子陣亡」，內文「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」，雖學者宣稱6月後就能轉好，呂秋遠還詳細解說強調下下籤不一定不好，不過對照去年台灣面臨政治動盪、外交困境，以及九合一大選前後紛爭，不少信眾還是忍不住大讚「真是好神啊！」。尤其籤詩最後一句「恰似行舟上高灘」，更說明南部雨大成災，蔡總統還開雲豹車水中視察，難道不準嗎？」。

「今年真的不能解籤了... 」，南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，日前廟方曾向五府千歲請示國運籤是否停辦，未獲神明同意，廟方只好續辦，但這回「只抽籤、不解籤」，大年初一抽出籤詩後「大家千萬別問我」，一切請「自由心證」，是好是壞各界就各自解讀吧！

雖然南鯤鯓代天府不再解籤，但今年還是有許多宮廟不改傳統，一如往常抽籤、解籤。至於如何解讀內容，其實民眾見仁見智。