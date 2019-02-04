春節假期何處去？　宋瑋莉帶您暢遊基隆港都好風光





▲大天后宮。（圖／記者拍攝）

政治中心／基隆報導

長達九天的春節假期何處去？基隆市擁有壯麗的山海景緻與砲台古蹟等豐富人文歷史資源，雞籠中元祭、中正公園、廟口夜市美食等更是深印在大家的腦海裡，宋瑋莉說，歡迎大家移動腳步出門走春，來到這座位於「台灣頭」的山海城市親身體驗，飽覽基隆各種不同的風貌。

傳統習俗，大年初一到廟裡祈福「行香」或是在子時「搶頭香」祈求神明賜福，宋瑋莉指出，基隆境內廟宇繁多且不乏百年古剎，更是地方上重要的信仰中心，像是和平島大天后宮（和一路84巷16號）據傳為基隆地區最早祭祀天上聖母—媽祖的宮廟，文獻記載於清乾隆12年被封賜為「大雞籠港口天后宮」是歷史非常悠久的媽祖廟，殿內裝飾雕刻多出自名師之手，廟宇氣勢雄偉、美侖美奐。

座落在基隆市忠二路左側的慶安宮又稱「雞籠媽祖宮」為基隆市三大廟之一，於清代嘉慶20年遷建移至現址並正式命名為「慶安宮」，慶安宮也是全省唯一同時供奉湄洲、漳洲及泉洲媽祖的廟宇香火鼎盛，雖然位於擁擠的市區仍不掩百年古廟古樸之風；基隆城隍廟（忠一路7號）建於嘉慶年間，後於清光緒13年由地方仕紳張尚廉發起捐地興建擴地，至今仍保持二級古蹟的原貌。

▲芳裕休閒。（圖／記者拍攝）

奠濟宮建於清同治12年，是先民為紀念來台開墾的先祖而建，廟內供奉的是「開漳聖王」亦即唐朝的陳元光將軍，奠濟宮香火鼎盛為地方信仰中心，廟埕前香客往來頻繁，吸引許多流動攤販聚集在此，根據地方耆老的描述在日治時期奠濟宮兩旁已有固定攤販，而在戰後基隆快速發展、人口激增更讓廟口呈現一片繁榮景象，聚集的攤販不斷增加、範圍跟著慢慢擴大，逐漸演變成今時今日知名的「基隆廟口」夜市。

年節期間除了到各地廟宇走走之外，宋瑋莉說，基隆市獨特的山林景觀也是旅遊玩家們不容錯過的最佳去處，分布在暖暖區及七堵區友蚋、瑪陵地區的休閒農場，不論是別具特色的竹筍、山藥等風味餐或是品質精純的土蜂蜜等特產品，來到基隆走一趟休閒農場之旅保證可以欣賞美景、舒展身心，可說是兼具美食、美景、健康的樂活遊程。

▲▼休閒農場風味餐。（圖／記者拍攝）

「鐵道風情、歷史古蹟、自然景觀與美食，基隆樣樣都不缺！」宋瑋莉說，興建於日據時代（1897年）的舊七堵火車站因七堵及暖暖等地盛產茶葉而設站，站體保留日治時代的建築，是除了菁桐之外北部僅存的木造站房，現今七堵舊站完整遷移至七期重劃區內鐵道公園（光明路23號）內，只要腳步一踏入公園內就會讓人彷彿搭乘時光機回到過去，木造站體、懷舊的氛圍都讓平時緊湊步調自然而然地放慢、原本緊繃的神經得以放鬆。

仙洞巖位於基隆港口西北側的山崖下，其為海蝕地形，隆起的山崖經過海水長年侵蝕及地形不斷上升而有現今的面貌，相傳曾有仙人在此修行得道而得名，更奇特的它深約八十餘公尺的海蝕洞，是基隆地區最大的海蝕洞，根據日治時期的文獻指出早期仙洞巖臨海，置身洞內能夠聽到海潮拍岸的美妙回響之音，早期有「仙洞聽潮」之譽並躋身昔日基隆八景之一。

▲▼仙洞巖。（圖／記者拍攝）

全國最大的壺穴群就位於基隆暖暖的暖江橋壺穴，宋瑋莉指出，此處景觀最大的特點在於河流兩邊以及中央，所有突出水面的岩石上均遍佈無數密集的壺穴，暖暖地區的壺穴數量眾多，且各種形狀如凹槽、渠道、島形等不同類形都看得到，此地的壺穴不只是自然景觀之一，更與暖暖的人文歷史發展息息相關。

「這次介紹給大家的只是基隆景點一小部分」宋瑋莉說，春節假期正是來到基隆親身體驗港都風情的好時機，也希望大家「呷好逗相報」讓更多人看見基隆、認識基隆、愛上基隆！

▼暖暖壺穴。（圖／記者拍攝）