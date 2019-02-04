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出遊買鳳凰卷、XO醬當心！ 　陸委會提醒：禁帶豬肉成分伴手禮返台

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澳門飛台！他聽隔壁大嬸爽聊「帶滿鳳凰卷」。（圖／翻攝百度百科）

▲鳳凰卷因內含豬肉鬆，禁止攜帶入台。（圖／翻攝百度百科）

記者陳政錄／台北報導

防疫非洲豬瘟刻不容緩，適逢春節期間國人旅遊高峰，若港澳、大陸地區旅遊，大陸委員會提醒，切勿攜帶含豬肉成分伴手禮返臺，以免觸法受罰。

陸委會舉例，港澳包括臘肉、火腿、香腸、肉鬆肉乾、含肉鬆的鳳凰卷、雞仔餅、伍仁月餅、含肉類之杏仁餅等，都是國人常購買的伴手禮。

▲▼旅客違規攜帶肉類品,非洲豬瘟。（圖／農委會提供）

▲旅客違規攜帶肉類品。（圖／農委會提供）

陸委會進一步表示，其他包括肉丸、培根或煙肉、微波食品、XO醬、肉粽、懶人火鍋料、調理包泡麵、含豬肉之三明治、漢堡、飛機餐、寵物零食等，以上均屬有可能含豬肉成分之伴手禮及食品，一旦民眾遭查獲隨身攜帶或置於行李中均屬違法，請國人一起配合政府防檢疫措施，共同努力防堵疫情入侵。

以XO醬為例，一開始以辣醬和海鮮原料為主，但在華人社會常會額外添加金華火腿提味，國人不可不防萬一不慎流入台灣，可能造成的豬瘟疫情風險。

陸委會指出，大陸爆發非洲豬瘟多時，疫情日趨嚴峻且傳入台灣風險增加，我政府雖已加強實施相關邊境管制查驗措施，惟近期仍發生多起民眾自大陸或香港、澳門來（返）台時，因隨身攜帶或於隨身行李、託運行李中放置豬肉食品或含有豬肉成分伴手禮而遭機場防檢疫人員查獲並重罰案例，請國人特別注意。

▼內政部即刻防疫豬瘟。（圖／內政大小事-內政部）

內政部即刻防疫豬瘟。（圖／內政大小事-內政部）

▼大陸委員會新春記者會，宣導非洲豬瘟防疫。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸委員會新春記者會，宣導非洲豬瘟防疫。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：非洲豬瘟,陸委會,鳳凰卷,XO醬,豬肉

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