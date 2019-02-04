高雄人注意了！　這些鐵路天橋月底就要開拆

▲民眾關心的鐵路陸橋何時拆，工務局公布詳細時程。（圖／高雄市工務局提供）



記者洪正達／高雄報導

高雄在2018年10月份完成了鐵路地下化，讓市區因鐵路被分割的區域得以縫合，但地下化留下的許多陸橋及地下道卻無法立即拆除，工務局也在日前終於排定拆除時程，首波將拆除青海、青年、自強、大順等ˋ4座陸橋，排序第一的青海橋將從2月16日開拆。

許多民眾都在關心，鐵路地下化通車後，為何路面上的平交道、陸橋、地下道卻遲遲不見動工，由於在去年底適逢九合一大選，加上前市長陳菊高升總統府擔任秘書長，後續代理市長一職的許立明在看守市政的精神之下，不能貿然發包拆除，平面化作業一直到韓國瑜就任市長後，終於可開始規劃。

工務局表示，第一波的拆除作業將從2月中旬陸續開始，分別是青海路橋2月16日、青年鋼便橋2月24日、自強橋3月26日，大順路橋4月4日、另有維新陸橋拆除及左營地下道填平工期均安排在4月份，中華地下道則在7月份開始填平作業，不過該路段耗時較久，預定完工時程在12月份，左營地下道部分約5月份就可全面開放通車。

工務局進一步指出，陸橋拆除及地下道填作業開始前，均會舉辦說明會，其中陸橋部分從拆除到通車的時間皆預定在1個月內通車，不過許多陸橋及地下道等都是交通要道，相關改道計畫、替代路線等，都會加強宣導，希望能在工期內將衝擊縮到最小。



