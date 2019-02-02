高雄「蓮花燈」被酸像公祭　潘恒旭感謝：討論度超越台灣燈會！

▲高雄燈會佛光山區蓮花燈引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自《高雄旅遊網》臉書專頁。）



政治中心／綜合報導

2019高雄燈會以金銀河為概念打造，其中的佛光山燈區蓮花柱燈飾引起熱烈討論，遭網友酸「中元節提早到」、「以為在公祭」，還有網友把照片改得很陰森，對此，高雄市觀光局長潘恒旭反而感謝，認為高雄燈會在網路的討論度超過台灣燈會。

▲高雄「金銀河」燈會白天樣貌。（圖／翻攝自《只是堵藍》臉書）

潘恆旭澄清，除蓮花花燈外，其餘圖片皆是變造，至於蓮花燈則是佛光山設計，大意是蓮花出淤泥而不染，在紅塵濁世只要能體會大師法語的深意，身心會得到淨化，並沒有像網友所說的「告別式」。

針對網友批評，潘恒旭樂觀表示，有民眾因為網路熱議產生好奇心，特地到愛河畔燈區一探究竟，以1800萬預算打造的高雄燈會，近日網路討論度大增，甚至已經超過台灣燈會。

▲燈會佛光山區。（圖／翻攝自《高雄旅遊網》臉書專頁。）



高雄市長韓國瑜回應，元宵燈會相當歡迎全國各地的朋友前來觀賞，但刻意的貼文、變造相當沒有意思，且相當讓人反感，大嘆「為何要如此扭曲、抹黑，讓大家過一個快樂年不是很好嗎？」也希望外界收起批評的眼光，給高雄多一點祝福。

▲每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福。（圖／取自高雄燈會藝術節 Kaoshiung Lantern Festival官方臉書專頁）

愛河燈會金銀河將於9日正式登場，活動為期12天，今年特別將燈會地點從港邊移到愛河，就位在高雄橋至七賢橋，以愛河為主題打造金銀河意象。除了愛河燈會，春節期間還有佛光山、旗山、岡山組成的三山燈會，佛光山春節期間2月5日至3月6日也會同時舉行平安燈法會活動。

「高雄旅遊網」官方臉書粉專則張貼一系列燈會夜晚照片，強調「金銀河的蓮花是佛光山燈區，每一朵蓮花都有星雲大師每一年的祝福」。也有網友聲援「不要扭曲祝福」、「內心良善的人看什麼都是美好的」、「嘲笑的是花燈設計者的心血」。

▲桃園市議員王浩宇在臉書批評高雄燈會，事後卻發現其中兩張圖被變造。（圖／翻攝王浩宇臉書）

