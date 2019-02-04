鞋內塞7萬私房錢被偷　賊落網「裡頭哪有錢啊」

▲4名少年鬼鬼祟祟將鞋子偷走。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》，下同）

大陸中心／綜合報導

安徽銅陵市的胡先生1月2日報警稱，放在鞋櫃裡的鞋被人偷走，更慘的是，裡面竟然還藏有1.6萬元（台幣約7.3萬元）的私房錢。他在向警方陳述事件時，不忘叮嚀「千萬別告訴我老婆」，不然這些錢即使找到了，自己依然拿不到半毛。

銅陵公安局刑警支隊的民警表示，「他在家門口已裝了監視器，特地把私房錢藏在鞋裡並放在門口，報警的時候還一直說千萬不要通知他老婆」。透過監視器畫面，警方在4日順利找到這4名嫌疑犯，但卻沒找回丟失的1.6萬元。而4名未成年的少年也供稱，當時只是一時覺得好玩和貪小便宜才會偷鞋，但並沒在鞋內發現有錢。

▲事後被警方抓到時，他們稱，單純是因為好玩。

警方重複調閱監視器片段確認，認為確實如同4名少年所說的「沒有錢在鞋內」。胡先生覺得奇怪，最後不得已只好鼓起勇氣向妻子詢問，沒想到她老早就把錢先拿走了。胡先生的妻子說，有一次看見丈夫要出差，便把這雙鞋拿出來想給他穿，殊不知無意間發現裡面竟然藏有大量金錢，於是就直接拿走沒收，等待老公發現後主動交代事情緣由。

據悉，這4名偷鞋的未成年孩子從去年12月就開始犯案，前前後後約5次在不同的住家門外偷竊，最後被警方做批評教育的懲罰。

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