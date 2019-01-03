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13歲屁孩抱怨「吃不好」狂偷家裡錢　跨年夜錘殺父母逃家

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▲湖南省衡南縣小羅 。（圖／中新網提供）

▲村民們聚集在小羅一家人住家門前。（圖／中新網提供）

大陸中心／綜合報導

湖南省衡南縣一名13歲男孩小羅平常會抱怨家裡吃不好，加上愛上網咖，多次偷父母親的錢，常和父親起口角，他在跨年夜以錘擊殺害父母後逃家。當晚小羅最後出現的地點在一間網咖，衡南警方接到報案通報後，於1月2日在1600公里遠的雲南大理逮捕小羅。

綜合陸媒報導，小羅一家人住在衡南縣三塘鎮，母親姓譚，現年45歲，有先天性弱智，但平時有基本自理能力，羅父現年51歲，兩人都因為傷勢過重，送醫後不治死亡。事發後小羅用父親的身分證買車票前往雲南大理，直到2天後被警方循線逮人。

《北京青年報》訪問，不只一位村民透露，「這孩子愛偷家裡的錢，最多偷過5000塊人民幣（新台幣2萬3千元）。」他曾經也因為家境不好，抱怨三餐吃得差而毆打母親。羅父常因小羅偷家裡錢而和他起口角，還曾為了不讓小羅再偷錢，把錢藏在「蜂窩煤」裡。

▲小羅大伯 。（圖／翻攝自新京報）

▲小羅姊姊在事發後第一個找的人是大伯。（圖／翻攝自新京報）

報導指出，小羅是一家4口，姊姊和母親一樣有先天性弱智，小羅對媽媽感到很自卑，認為父母不該生下他。事發時姐姐也在家，羅父被擊倒後還有意識，他要女兒趕快向人求助，女兒最後艱難地用肢體和語言向大伯表達「出事了」，大伯趕緊陪同回到現場報警。

北京青少年法律援助與研究中心副主任、律師於旭坤指出，13歲的小羅涉嫌錘殺父母事實如果成立，是故意殺人的行為，已經涉嫌犯罪。依據大陸《刑法》規定，不滿14周歲的人，不管實施何種危害社會的行為，都不負刑事責任，即為完全不負刑事責任年齡。小羅未滿14周歲，沒有達到刑事責任年齡，所以可能不會受到刑事處罰。

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關鍵字：小羅,槌子,錘殺,湖南,雲南,大理,衡南,13歲,刑事責任

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