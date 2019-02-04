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國三生3癌纏身「4年手術6次」　獎學金全捐：也想幫人

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▲▼洪坤樺（右）是個懂事的孩子，學習不因生病而中斷。（圖／慈濟提供）

▲洪坤樺（右）是個懂事的孩子，學習不因生病而中斷。（圖／慈濟提供，下同）

生活中心／綜合報導

高雄小港一名國三生洪坤樺，小小身軀罹患三種癌症，每年進出醫院加護病房並接受化療，但他樂觀進取積極抗癌且不放棄學業，請學校老師病床邊教學，因為他希望有朝一日戰勝病魔，當社工助人，強韌生命力加上好學不倦，獲選慈濟基金會2018年高雄區新芽獎學金進步獎，早熟懂事的坤樺跟父母討論後，決定將5000元獎學金捐做公益。

母親劉玉玲說，坤樺小學一年級時，右腳撞傷就醫開刀，直到兒子四年級騎單車撞斷右腿，送醫核磁共振才知道是第二期的惡性骨肉瘤，醫師評估有7成治癒機會，先後接受7次化療及30次放射治療

兩年前坤樺剛上國一，因腫瘤轉移到肺部，進行肺葉切除手術，去年坤樺常暈眩，就醫又發現腦部有腫瘤，做了冷凍治療及骨髓移植，今年1月腫瘤轉移至左手臂，三種癌症纏身，先後動過6次大手術。

「他不喜歡大人介入，所以每次療程都是自己跟醫生溝通。」媽媽劉玉玲眼淚往肚裡吞，萬般心疼與不捨，但仍用亦母亦友角色，鼓勵坤樺正向抗癌，陪伴兒子走這漫長道路，她說，坤樺身體健康，是她堅持走下去的最堅定力量。

小小身軀承受多次生死交關手術，不斷進出醫院化療、電療、放射等腫瘤治療，坤樺的頭髮、眉毛毛色淡，皮膚蒼白，病痛迫使他提早長大，不哭不鬧用微笑面對自己的病情，帶著母親參加畢業旅行，規劃行程看電影旅遊，每個角落充滿母子間美好回憶。

數學老師蔡函芩讚許坤樺是個懂事的孩子，學習不因生病而中斷，好學的他向學校申請三位老師床邊教學，躺在加護病房就自修，段考空檔臨時抱佛腳，即使一整年沒上學，成績依舊名列前茅，坤樺希望就讀住家鄰近的小港高中。

據了解，洪坤樺有2個「竹筒」存錢筒，1個存來助人、另1個存給病友，行孝、行善獲選2018年慈濟高雄區新芽獎學金行為進步獎最佳楷模典範。抗癌之路得到許多貴人的相助，他希望能盡己之力成為別人的貴人，將新芽獎學金的5000元獎學金，全數捐做公益，讓人更疼惜。

▲▼洪坤樺（中）樂觀面對人生。（圖／慈濟提供）

洪坤樺（中）樂觀面對人生。

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關鍵字：洪坤樺,腫瘤,癌症,高雄,小港

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