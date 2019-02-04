營區庫房「空難屍袋」傳哭聲！老兵衝上去開門…秒請長官撤哨點

▲原PO到澎湖當兵，聽到副排長說起往事，圖非當事人。(示意圖／翻攝自YouTube)



網搜小組／綜合報導

2002年的華航空難奪走206名乘客及19名機組人員的性命，成為台灣境內死傷最慘重的空難。一名在澎湖當兵的網友分享從軍時聽到的鬼故事，讓網友瞬間嚇到起雞母皮。

一架華航611航班2002年5月27日從桃園中正機場起飛，任誰都沒想到，出發後9分鐘的回報竟是此班班機最後的消息。該班機墜機於澎湖縣目斗嶼外40海浬海面，機上225人全數罹難。

13年過後，一名網友在PTT表示，他在澎湖服役時，副排長在大家的慫恿下突然講起遇到的鬼故事；當兵資歷10年的他說，當他還是菜鳥時，曾在澎湖的舊營區（現為停車場）當班長。

▲圖為示意照，無關本案。（圖／翻攝《青年日報》臉書粉絲專頁）

當時，副排長發現一名老兵死都不肯值晚上12點到凌晨2點的夜哨，本以為對方想偷懶，但他發現站過夜哨的菜鳥、老兵都會情緒崩潰，且問理由也說不清；直到有老鳥透露，「每次那個時間，都會聽到從二樓傳來抓鐵捲門的聲音，結束後會傳來分辨不出是小孩還是女孩子的哭聲…」。

由於營區內不可能有女生、小孩，加上方圓百里內都沒有住戶，更有不信邪的老兵跑去查看發出聲響的庫房，發現根本沒有人在場，這才在大家的請求下，寫公文到國防部請求撤銷哨點，而那個庫房所存放的東西，竟是當初空難時「屍體打撈上來的時候用的裝屍袋」。