「段雙王」狂酸高雄花燈辦奠禮　潘恆旭封「新三寶，想落選就成全」

▲春節前夕，高雄市觀光局加緊腳步佈置高雄燈會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄燈會還沒展出，不過卻接連遭到民進黨立委段宜康、王定宇以及桃園市議員王浩宇發酸文，指稱現場可辦聯合奠禮，高雄市政府觀光局長潘恆旭回擊表示：「段雙王」可以成為新三寶，同時想跟段宜康說：「沒記取2018教訓，想要2020落選，就成全他吧」。

高雄燈會初五才開幕，但是立委王定宇先是諷刺高雄燈會中佛光山燈區的蓮花燈，讓人想到告別式，可以留到中元普渡，接下來桃園市議員王浩宇也在臉書PO寫「哈麥二齒」韓國瑜花燈，根本是「創意無限」，現在又有立委段宜康跟進，也在臉書發酸文：「蓮花燈會可以有多功能，七月半放焰口，可以提前半年舉行；市民朋友萬一家有白喜事，也可以到現場辦聯合奠禮。」

▲春節前夕，高雄市觀光局加緊腳步佈置高雄燈會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

面對種種酸文，潘恆序先是在臉書回應：「見最近的蓮花燈批評報導，想到佛光山住持心保和尚開示與君分享，在星雲大師開示的一半一半，裡面有講到，白天一半晚上一半，善良一半邪惡一半，真的一半假的一半，佛的世界一半，魔的世界也一半，世間本來如此，有榮有枯，有成有敗。最可貴的就是，努力好的一半，壞的一半，自然就減少，也就是，給自己很多的善因善緣，這樣才能夠成就，所以精進，在六度四攝中，在三好四給中，自然成佛有望」。

不過對於段宜康的新酸文，潘恆旭似乎「佛也發火」直球對決，請段宜康勿再口出惡言，選民看在眼裡，民進黨民調已夠低，「如果段委員沒記取2018教訓，想要2020落選，就成全他」。

▲春節前夕，高雄市觀光局加緊腳步佈置高雄燈會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲春節前夕，高雄市觀光局加緊腳步佈置高雄燈會 。（圖／記者吳奕靖翻攝）