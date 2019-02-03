夫中風癱瘓...她養2孝順資優女　鼻酸「再苦也要撐下去」



▲婦人咬牙苦撐家計，想努力完成2個女兒的夢想。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

堅強過年！53歲梅姓婦人中年遇到配偶中風癱瘓，需長期照顧臥床丈夫，頓失經濟支柱也難以找工作賺錢，四處找親友寄住的她，還育有2名小女兒，經濟雖有極大困難，但她為了完成膝下2女的運動和藝術夢想，仍咬牙苦撐，「為了老公跟完成2個女兒的夢想，我一定要努力撐下去！」

新北消防頂埔分隊日前出勤時，從土城區祖田里里長呂惠美口中得知，轄內梅婦經濟狀況很差，為了省房租和水電，寄居親戚空房，入夜連燈都不敢多開。消防人員攜帶民代捐助的乾糧前往慰問，得知梅婦還有2名分別就讀國中、國小的女兒，且對藝術、運動很有興趣，表現傑出曾獲不少獎項。

梅婦鼻酸表示，一家人雖然過著艱困的日子，但女兒們都很懂事，在老師協助下也啟發了對運動和藝術的興趣，是校內繪畫及路跑比賽的常勝軍，也賺了一些獎學金貼補家用，妹妹曾畫土城永福巖廟會場景，奪下「頂埔教育基金會」宗教文化類冠軍。

梅婦透露，雖然兼職工作收入不高，生活壓力龐大，但一想到要照顧臥病丈夫和女兒，就不斷鼓勵自己「再辛苦也要撐下去，絕對不能倒下！」女兒也表示，繪畫跟路跑原來只是紓壓手段，後來越來越有興趣，希望可以趕快長大賺錢減輕媽媽負擔。





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