　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

夫中風癱瘓...她養2孝順資優女　鼻酸「再苦也要撐下去」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼婦人咬牙苦撐家計，想努力完成2個女兒的夢想。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲婦人咬牙苦撐家計，想努力完成2個女兒的夢想。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

堅強過年！53歲梅姓婦人中年遇到配偶中風癱瘓，需長期照顧臥床丈夫，頓失經濟支柱也難以找工作賺錢，四處找親友寄住的她，還育有2名小女兒，經濟雖有極大困難，但她為了完成膝下2女的運動和藝術夢想，仍咬牙苦撐，「為了老公跟完成2個女兒的夢想，我一定要努力撐下去！」

新北消防頂埔分隊日前出勤時，從土城區祖田里里長呂惠美口中得知，轄內梅婦經濟狀況很差，為了省房租和水電，寄居親戚空房，入夜連燈都不敢多開。消防人員攜帶民代捐助的乾糧前往慰問，得知梅婦還有2名分別就讀國中、國小的女兒，且對藝術、運動很有興趣，表現傑出曾獲不少獎項。

▲▼婦人咬牙苦撐家計，想努力完成2個女兒的夢想。（圖／記者林煒傑翻攝）

梅婦鼻酸表示，一家人雖然過著艱困的日子，但女兒們都很懂事，在老師協助下也啟發了對運動和藝術的興趣，是校內繪畫及路跑比賽的常勝軍，也賺了一些獎學金貼補家用，妹妹曾畫土城永福巖廟會場景，奪下「頂埔教育基金會」宗教文化類冠軍。

梅婦透露，雖然兼職工作收入不高，生活壓力龐大，但一想到要照顧臥病丈夫和女兒，就不斷鼓勵自己「再辛苦也要撐下去，絕對不能倒下！」女兒也表示，繪畫跟路跑原來只是紓壓手段，後來越來越有興趣，希望可以趕快長大賺錢減輕媽媽負擔。

▲▼婦人咬牙苦撐家計，想努力完成2個女兒的夢想。（圖／記者林煒傑翻攝）

【更多新聞】
單親媽A片色誘「硬騎」12歲少年解慾火　害他下面歪掉了

女控訴被男網友性侵　竟主動刷卡付摩鐵房費還癡情等候

ET快訊
快訊／上海轎車衝撞「台灣團」路人！1人傷重亡10人受傷
要命給你，要錢沒有！未婚妻遭酒駕撞死　他淚揭法庭殘酷對答

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕狂撞8車奪2命　家屬「手抖摺紙」悲哭：就這麼一個寶貝啊！

群煞暗夜持棒狂砸車　窗破鈑金凹傻眼問：你怎麼在這？

夫中風癱瘓...她養2孝順資優女　鼻酸「再苦也要撐下去」

把女友鋸成7大塊！分屍魔臉書還分享「賣牛肉」直播　網集體按怒

西濱快速違規左轉害直行騎士撞飛　駕駛：長年在外不熟號誌

野柳岬瘋狗浪捲釣客落海　失蹤釣客遺體尋獲

「要命給你，要錢沒有！」未婚妻同樣遭酒駕撞死　他淚揭法庭上的殘酷對答

台東馬偕轉診花蓮慈濟　救護車遭休旅車撞上翻轉90度

正妹隱身網路揪簽賭海撈4700萬　警揭螢幕後真相讓賭客驚呆

應訊極度冷靜！一句「你有去洗車喔」破心防　陽光男坦承分屍女友

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

酒駕狂撞8車奪2命　家屬「手抖摺紙」悲哭：就這麼一個寶貝啊！

群煞暗夜持棒狂砸車　窗破鈑金凹傻眼問：你怎麼在這？

夫中風癱瘓...她養2孝順資優女　鼻酸「再苦也要撐下去」

把女友鋸成7大塊！分屍魔臉書還分享「賣牛肉」直播　網集體按怒

西濱快速違規左轉害直行騎士撞飛　駕駛：長年在外不熟號誌

野柳岬瘋狗浪捲釣客落海　失蹤釣客遺體尋獲

「要命給你，要錢沒有！」未婚妻同樣遭酒駕撞死　他淚揭法庭上的殘酷對答

台東馬偕轉診花蓮慈濟　救護車遭休旅車撞上翻轉90度

正妹隱身網路揪簽賭海撈4700萬　警揭螢幕後真相讓賭客驚呆

應訊極度冷靜！一句「你有去洗車喔」破心防　陽光男坦承分屍女友

周子瑜回台過年了！　「粉絲湧上」她甜笑揮手...媽護送回老家

馬卡龍6顆400元嫌太甜挨罵浪費　苦主：台式牛粒一包30吃到嘴歪

除夕圍爐打牌家電猛開　掌握一招幫你省下高額電費

酒駕狂撞8車奪2命　家屬「手抖摺紙」悲哭：就這麼一個寶貝啊！

快訊／雄獅旅行團上海遭失控車撞　1人不治9人輕重傷

出國賞櫻免人擠人！日本山陰山陽必推賞櫻名勝

日本四國極致賞櫻+海景體驗 搭六星級列車出發

春遊瀨戶內海秘境！玩超萌兔島、桃太郎的故鄉

2018政治人物熱搜！韓國瑜柯文哲奪1、2名　高嘉瑜第5「女性最夯」

生活好難！澳洲幸福水平全球最高　「年賺541萬」才能感到快樂

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

一碗麵5兄妹長大了　2019年..

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡..

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱..

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟..

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才..

即／高雄草衙道傳男子墜樓　搶救..

惡狼性侵18歲嫩妹　還嫌：妳X..

神婆割喉放血作法　幼貓慘死後院

快訊／台中婦墜蓄水池　救起已亡

女子醉後找人攙扶　　自認有詭撂..

酒駕還吞安眠藥　男奪2命：沒印..

養40隻毛孩全消失　詭異神婆真..

法務部著手研擬　酒駕致死可判死

奪命畫面曝光！酒駕3犯逆撞8車..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

即／酒駕害死多人　法務部說話了

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs徘徊童書區

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面