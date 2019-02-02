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單親媽A片色誘「硬騎」12歲少年解慾火　害他下面歪掉了

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▲性侵，早洩，外遇，性無能（圖／示意圖／記者黃克翔攝）
▲少年被學弟的單親媽媽放A片色誘「硬騎」。（示意圖／記者黃克翔攝）

突發中心／台北報導

新北市一名38歲陳姓單親媽媽2013年因接送兒子練跆拳道，認識道館另名12歲的國一少年，想不到最後竟演變成不倫戀，陳女用A片色誘少年，隨後「坐」到他身上搖晃。少年回家後感覺下體紅腫疼痛，將一切告訴父親，夫親不甘兒子被強迫色誘性侵憤而提告。最高地院依與未滿14歲少年性交罪判陳女3年6月定讞。

判決指出，陳女2013年間因要接送國小6年級的兒子練跆拳，認識了兒子就讀國一的12歲「小師兄」少年，陳女對少年多有照顧，也和少女父母往來密切，想不到雙方竟發展成不倫畸戀，還會傳訊「寶貝」、「好想你」等。

2013年10月間，少年因與父母吵架離家，陳女便收留約一禮拜，未料她有日接練完跆拳的兒子和少年回家，見少年玩累了躺在房間床上，竟不顧兒子還在客廳，關門播放A片色誘少年「要試試看那個嗎？」少年婉拒，她還稱「以後也會發生，這樣你就有經驗了。」

陳女脫去2人褲子，撫摸少年下體，見少年有反應，便用「男上女下」的姿勢坐到他的身上搖晃。少年當下感覺「刺刺麻麻」的，回家後才發現下體疼痛腫脹，形狀也跟平常不一樣，便將一切告訴父親，請求幫忙送醫，父親則氣的提告性侵。

新北地院檢視少年也有拍攝露鳥片給陳女，並親吻鏡頭稱「我愛妳」，認定性侵案多有可疑，認定陳女罪證不足判無罪。檢方不服上訴，高院考量陳女未通過測謊，少年也有創傷後症候群，改判陳女3年6月徒刑，日前最高法院駁回陳女上訴，全案定讞。

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