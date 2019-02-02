女控訴被男網友性侵　竟主動刷卡付摩鐵房費還癡情等候



▲女子控訴自己遭網友性侵，但卻主動刷卡付清房費。（示意圖／記者黃克翔攝）



突發中心／新北報導

新北市一名40多歲女子指控廖姓男網友，誆稱要帶她回家休息，卻帶她到汽車旅館，強迫她口交之外，還強壓她身體性侵得逞。但新北檢方調查發現，稱被性侵的女子不但掏信用卡支付摩鐵費用，還在磨鐵等去找客戶的廖男回來，開車送她回家，認定廖男罪嫌不足不起訴。

據《自由時報》報導，女子控訴，自己下班很累，便叫網友廖男載她回家，她在車上睡著後，竟被載到汽車旅館，她發現自己在汽車旅館時，有叫廖男載她回家，但對方堅持要她洗完澡再送，還稱錢不夠，要借錢付清摩鐵費用，洗完澡後她在床上休息，就被廖男脫褲要求口交，還壓頭硬塞，她因月事來拒絕，廖男還回「這樣可以內射更好！」

開庭時廖男則供稱，他透過交友軟體認識女子，去年4月到女子工作處接她下班，女子因下班喊累，2人才決定去汽車旅館小憩，房費還是女子主動刷卡付清的，女子洗完澡後他們躺在床上看電影，接著發生性關係，過程女子都沒有反抗，他後因工作有事就先離去。

檢方認為，廖男離開摩鐵去找客戶後，女子應有很多機會求救，但她沒離開摩鐵求助，還留在摩鐵等廖男回來接她，一直到晚上打電話給廖男都沒回應，才搭計程車離去，認為與常情相悖，將廖男不起訴。



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