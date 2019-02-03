威力掃蕩易犯罪熱點　善警查獲逃逸外勞及毒品

▲善化警分局長許芳毅、副分局長鄭勝文，率員進入新市區中山路QUEEN餐廳臨檢，逐一盤查現場近百位客人，查獲1名逃逸外勞及7名越勞持有k他命、搖頭丸毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市善化分局淨化年節前治安，連續2周針對轄區內「易犯罪熱點」及幫派組合圍事、經營處所等為目標，依轄區特性運用優勢警力實施「閉鎖式威力掃蕩」，2月2日晚上再針對新市區位於省道旁新開幕外籍餐廳進行臨檢，當場查獲越籍逃逸外勞1名、7名越籍外勞持有毒品K他命共28包及搖頭丸1顆。

警方說，台南市新市區一家位於省道旁新開幕的外籍餐廳，1月26日晚間正式營業，適逢周休假日，許多來自附近工業區的外籍人士，均前往該餐廳消費，當晚遭善化警方專案臨檢勤務時，當場查獲越籍逃逸外勞（男）1名、K他命6小包（毛重2.32公克），搖頭丸1顆。

2月2日晚間善化警方規劃臨檢勤務，由善化警分局長許芳毅、副分局長鄭勝文、防治組幹員、防制危駕編組成員及專勤隊等計40員，於深夜10時20分進入新市區中山路231號QUEEN餐廳臨檢，逐一盤查現場近百位客人，當場查獲阮姓越籍逃逸外勞（27歲）1名、22歲陳姓、28歲胡姓、23歲阮姓越籍外勞持有K他命3小包（毛重1.68公克）；19歲阮姓、23歲陳姓、23歲梅姓、24歲武姓等越勞持有搖頭丸1包（毛重6.01公克）及K他命25小包（毛重13.48公克）。持有毒品的7人，均對毒品來源交代不清，全案依毒品罪嫌帶案偵辦，並由偵查隊採證溯源，逃逸外勞部分交由專勤隊依法遣送。

為增強取締能量，消滅不法營業場所，善化警方已函請「台南市政府」目的事業主管機關裁罰，請其派員會同稽查、取締，有關違反公共安全等項目之「第三方警政工作」違規，對未符合規定項目取締、告發。

善化警分局長許芳毅表示：為確保春節前治安平穩，警方全力淨化年節前治安，達成遏止及降低各類犯罪，營造良好治安環境，讓民眾安心過好年。