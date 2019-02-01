要停車見警就閃　女通緝犯自豪眼力好卻難逃「警眼」

▲見警就閃，通緝女自豪眼力好，卻難逃「警眼」落網被逮。(圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看到警察就開車閃離，遭警方通緝女子當場就逮。桃園警分局青溪派出所警員林志遠及孫德鴻，1日上午於執行金融機構駐守勤務時，發現有輛原本要停車的自小客，見到員警突然加速往前停靠路邊；員警直覺有異前往攔查，當場查獲車內毒品以及遭檢方通緝的陳姓女子，警訊後送辦。

桃園警分局指出，該局青溪派出所警員林志遠及孫德鴻，於1日9時30分許執行金融機構駐守勤務時，發現有輛原本要停車的自小客，見到員警突然加速往前停靠路邊。員警直覺有問題，立即由孫員駕車、林員徒步合力攔查。

經查駕駛為李姓男子（71年次、有毒品素行），車上一名女乘客說未帶身分證件，自報身分證號，但馬上被員警識破是謊報，她見無法隱瞞，坦承自己是陳XX（79年次、有毒品素行，目前因毒品案遭基隆地檢發布通緝中），隨即於其外套口袋起出毒品吸食器及海洛因及安非他命等毒品，她坦承「東西」都自己的，只希望員警不要為難朋友，又很得意的說自己眼睛很「利」，早就知道被員警「盯」上了，員警感到啼笑皆非，告訴她警察的眼力也很「利」，所以逮到她，

員警隨即於車內又起獲多包毒品，這下連陳嫌都傻眼說不出話來，總計全部起獲毒品海洛因1.93公克、安非他命163公克。全案於警訊完畢後，依毒品危害防制條例及毒品通緝，將兩人移請臺灣桃園地方法院檢察署偵辦。