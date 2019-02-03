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豬年春晚最後一次彩排結束！　媲美北京奧運開幕式

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大陸中心／綜合報導

明天（4日）就是除夕夜了，萬眾矚目的央視豬年春晚將揭開神秘面紗。第五次彩排也於2日晚完成，設在北京1號演播廳主會場畫面，與江西井崗山、廣東深圳、吉林長春三大會場完美對接，有觀眾表示，完全可以媲美北京奧運會開幕式。據悉，今年的晚會是中央廣播電視總台成立後的首個春晚，因此特別受到重視。

據《封面新聞》報導，第五次帶妝帶觀眾彩排於2日晚舉行，因當晚的彩排是錄備播帶，相當於除夕夜的實際演出，各方都高度重視。李谷一、雷佳、廖昌永、成龍、葛優、劉謙、李易峰、關曉彤等上百位明星藝術家均參加了彩排。

此次彩排中，部分節目有些微調，且實現了北京1號演播廳主會場畫面，與井崗山、深圳、長春三大會場再一次無縫對接。一位劉姓的北京觀眾表示，「2019年春晚充滿創新創意，讓我直觀的感受到歡樂吉祥、喜氣洋洋的濃厚節日氛圍，特別是唯美大場面，完全可以媲美當年北京2008年奧運會開幕式。」

▼廣東舞獅進春晚舞台。（圖／封面新聞）

▲▼央視春晚第五次彩排,豬年春晚。（圖／封面新聞）

報導稱，2019年春晚是中央廣播電視總台成立後的首個春晚，因此上上下下盡最大努力，立志為億萬觀眾奉獻一台高水平、高藝術質量的文化盛宴。

此外，今年也是新中國成立70週年，在歌舞類節目方面，選取了讚頌國家壯闊山河的歌曲，由王俊凱、王源、易烊千璽、吳磊、江疏影等眾明星演唱《中國喜事》；成龍、陳偉霆、鄧倫等明星則是演唱《我奮斗我幸福》。

報導稱，今年央視春晚將首次進行4K超高清直播，並實現5G內容傳輸。在這樣的高科技技術下，春晚主創們在節目創新上下足了功夫。主創們採用高科技技術，打造宏大的武術節目；絲露花雨的仙女般的飛天舞蹈；來自深圳的水上芭蕾；來自井崗山的綠色採茶場的青山綠水；來自長春分會場工人們製造汽車的力量感的大場面。

▼演員在後台合影。（圖／封面新聞）

▲▼央視春晚第五次彩排,豬年春晚。（圖／封面新聞）

在央視導演孫濱執導的深圳分會場中，福田中心區的43棟樓宇將以燈光秀的形式加入舞台設計中，和市民中心廣場的主舞台一起搆成分會場的一個舞台。在晚會的呈現上，43座樓宇的燈光秀將同時大放異彩，隨著節目內容和音樂節奏不斷變換風格和圖像。

此外，深圳市民中心廣場放置了近150台鋼琴，每一架鋼琴下面，都是由64塊LED屏幕組成的平台，光影和音樂的組合將為觀眾帶來不同凡響的視聽盛宴。

▼今年晚會主持陣容。（圖／翻攝自微博／央視）

▲▼央視春晚主持陣容31日公布。（圖／翻攝自微博／央視）

老將攜手新秀

今年的春晚不僅邀請諸多老一輩表演藝術家登台，包括郭淑珍、李光羲、劉秉義等，還有年輕演員李易峰、朱一龍攜手世界優秀花式籃球表演隊伍，打造灌籃秀；王俊凱、王源、易烊千璽、吳磊、江疏影、周冬雨、景甜等人也另有表演。

語言類節目 嚴肅幽默兼具

今年的語言類節目大有突破，融入了對社會不良現象的諷刺，且緊扣民生熱點「接地氣」。演員葛優首次亮相春晚，他搭檔蔡明、潘長江表演小品《「兒子」來了》，飾演一個騙子，對詐騙等違法行為給予曝光拆穿。由句號、林永健表演的小品《演戲給你看》批評形式主義、官僚主義不良作風，展示基層反腐成果。

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關鍵字：央視春晚,豬年春晚,2019春晚,春晚第五次彩排

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