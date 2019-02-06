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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

揭密春晚「中國製造」　一次打包變形金剛、AR、5G、4K

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▲▼2019年央視春晚，容祖兒七登央視春晚穿紅衣作揖拜年 陳偉霆、成龍、鄧倫唱出正能量。（圖／CFP）

▲容祖兒（中間右二）七登央視春晚唱出正能量。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

陪著觀眾度過除夕夜的2019年央視春晚創下11.73億的收看紀錄，但在這場「年末巨秀」中不僅有歡笑，還呈現出不少「中國製造」的身影，包括這次轉播的5G、4K、AR技術；經典紅旗L5、奔騰T77，還有「真實版變形金剛」亮相，使各地的春晚充滿科技感。

▲▼2019年2月4日央視春晚與各分會場。（圖／央視）

▲吉林分會場舞台設計。（圖／央視）

汽車工藝

國務院國資委新聞中心指出，在吉林分會場中，主舞台造型靈感來自一汽集團紅旗經典款式「L5車型」，面積達1500平方公尺、超過350噸。在一汽集團解放大廈的左右「護衛」下，以4組60台音響營造出的「轟鳴發動機」效果，並搭配2600多架舞台燈具和48個點位投影設備組成的炫目主舞台燈光秀，與科技感十足的機械升降設備，使舞台光華流轉、熠熠生輝。

其他還有舞台兩側的「J7重卡」托起整個舞台；105輛「奔騰T77」組成矩陣，在主舞台對面變身「現場觀眾」；曾參與「玩命關頭」電影拍攝的「紅旗H5」也在現場展現甩尾特技。

▲▼2019年2月4日央視春晚與各分會場。（圖／央視）

▲真實版變形金剛現身央視春晚。（圖／翻攝自微博／孫世前）

AR技術

長春分會場則有AR技術加持，整齊工作的組裝機械手臂，「復興號」動車組急速駛過，紅色剪紙化作萬千紙鶴，再變成吉祥紅鴿起飛，從查乾湖冰面上騰躍而出的紅色錦鯉帶給觀眾無數好運。

央視春晚首度採用4K超高清級別的「AR虛擬技術」，屏幕上的虛擬技術效果大大提升。通過真實物理運算的技術引擎，電視機前的觀眾欣賞到接近真實世界的虛擬效果，同時與春晚節目進行互動。

▲▼2019年2月4日央視春晚與各分會場。（圖／央視）

▲中國聯通5G。（圖／國資小新）

4K＋5G轉播

央視春晚2019年首次透過5G進行向全國傳播春晚分會場的節目，形成「北京主會場+革命聖地井岡山、東北老工業基地長春、科技之城深圳分會場」的「5G+4K」超高清視頻實時回傳直播模式。

包括中國電信、中國移動、中國聯通、華為公司在內，都為此次轉播貢獻「科技力」，簽署「5G新媒體平台合作建設框架協議」，成功打造首個國家級5G新媒體平台。

▲▼2019年2月4日央視春晚與各分會場。（圖／央視）

▲復興號壓軸登場。（圖／央視）

中國高鐵「復興號」

除了「科技力」之外，在春晚最後的壓軸時段，CR400AF「復興號」標準動車組再次亮相，串聯中國航天、中國航母、中國大飛機、中國高鐵、中國機場等「中國製造」的身影。

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關鍵字：央視春晚,4K,5G,AR,中國製造,紅旗L5,奔騰T77,復興號

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