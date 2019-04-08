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首屆春晚總導演黃一鶴病逝！引進港台明星第一人

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▲▼黃一鶴。（圖／視覺中國）

▲黃一鶴擔任了中國電視藝術委員會委員、中國電影家協會會員、中國音樂家協會會員 。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

央視春晚開創者、首屆春晚總導演黃一鶴因病醫治無效，於8日凌晨2點40分在北京去世，享壽85歲。他在1983年首創播出中央電視台「春節聯歡晚會」，之後又於1984、1985、1986、1990年先後共五次出任總導演，還將港台藝人成功帶進春晚舞台。

據悉，1983年的首屆央視春晚開創了不少先例，譬如設立節目主持人、實況直播、開設熱線電話等，這些創新成為日後春晚一直沿用的規矩。此後，央視春晚走進千家萬戶，成為華人除夕夜的春節習俗，2018年就吸引10億觀眾，是全世界最多觀看人數的電視節目。黃一鶴作為首屆總導演，在其中功不可沒。

▲▼2019年央視春晚，容祖兒七登央視春晚穿紅衣作揖拜年 陳偉霆、成龍、鄧倫唱出正能量。（圖／CFP）

▲2019年央視春晚，容祖兒、陳偉霆、成龍、鄧倫唱出正能量。（圖／CFP）

黃一鶴還是將港台藝人帶進春晚的「功臣」。他曾在《東方早報》的訪問中表示，當時盡管「四人幫」已經打倒，各種勢力還都有；那時刮起一陣風叫做「清除精神污染」，禁止唱一些萎靡的不健康歌曲，「我們壓力就很大，這該怎么辦呢？難道又要回到八個樣板戲那塊去了，那樣晚會就沒法搞了。」

黃一鶴接著說，有次偶然看到關於香港回歸的新聞，當時感覺眼睛一亮，就覺得晚會有救了，「想到當時青年人特別喜歡香港的東西，乾脆咱們以攻代守，跨出去一步，把港台演員請到北京來參加春節晚會。」

對於接踵而至的巨大壓力，黃一鶴表示，整個團隊都扛住了，堅持要做；當時的宣傳部長擔心港台藝人說錯話，後來還是時任央視副台長的洪梅生打最後一個電話，說用我們劇組的一切一切來保證不出問題，最後才成功。

1984年的央視春晚邀請了黃阿原來當主持人，他成為首個來大陸電視台的台灣主持人。黃一鶴說，「港台藝人的出現也讓內地觀眾了解到原來港台歌曲也不光是靡靡之音。」

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關鍵字：黃一鶴,央視春晚,春節聯歡晚會

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