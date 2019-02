修路發現46米「搶銀行地道」　 FBI祭出9萬懸賞金抓人

▲佛州出現1條長46公尺的地洞,且一路通往銀行。(圖/翻攝自twitter/FBI Miami)

國際中心/綜合報導

美國佛羅里達州一名道路工人於維修時發現路面凹陷處有一條秘密隧道,經調查,這條隧道竟通往東部城市彭布羅克派恩斯(Pembroke Pines)的一家銀行,推測是罪犯為了搶銀行而挖的地道。聯邦調查局(FBI)表示,目前當局正在調查是何人所為,若民眾找到嫌犯並通報,將可獲得最高3000美元(約台幣9.3萬元)的懸賞金。

綜合外媒報導,佛州一名工人於29日維修因塌陷而成小水坑的路面,沒想到竟發現一條長約46公尺的暗道,且一路通到銀行。經警方調查後發現,這條隧道確認是不肖人士為了搶銀行而挖的,隧道口有條電線,通往眾多樹木區域。

▲在隧道洞口找到纜線。(圖/翻攝自twitter/FBI Miami)

FBI調查發現,這條隧道的洞口被一塊木板覆蓋住,洞內直徑約60至90公分,非常狹窄且幽閉。FBI調查員勒沃克(Leverock)表示,目前這條隧道推測還沒有人爬過,同時在洞口還找到一雙靴子、小型自製梯和凳板凳等物品。

報導指出,FBI目前推測嫌犯不只一人,而調查過程中,警方還派出受訓過狗狗來檢查隧道是否藏有屍體。許多民眾得知此隧道後,紛紛表示,「太瘋狂了,跟電影演的一樣」。目前FBI也祭出最高3000美元(約台幣9.3萬元)的獎金,希望全民一同幫忙找到嫌犯。

