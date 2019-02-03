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手機抓拍、低光源技巧公開　9招教你輕鬆拍出網美意境照

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▲▼使用iPhone拍攝的技巧。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲使用iPhone拍攝的技巧。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者邱倢芯／綜合報導

在IG上總是可以看到許多厲害的攝影師，無論是在大街、沙灘等環境，都可以拍出美美的意境照；而此篇也整理了9種Apple官網所釋出的影像拍攝技巧，希望也可以讓你拍出有味道的意境照。

藉由街燈光源拍攝：
若是想夜晚進行街拍，雖然環境光源可能會有些不足，不過Apple仍建議應該要關閉相機閃光燈，僅需透過街燈等光源即可；然後輕觸螢幕，並按住以鎖定對焦，並滑動小太陽找出適合的曝光程度，即可進行拍攝。

不過因為環境光源不足的緣故，因此在拍攝這一類照片時手須維持穩定，不然影像很容易糊掉；如果你是手抖一族的話，建議搭配相機腳架拍攝成功率會高一些。

不用閃光燈拍攝：
接續第一個介紹的拍攝模式，Apple也介紹了不用閃光燈也能在低光源環境下，拍攝出好看的街拍。

因為關閉了閃光燈，因此首先你要找到另一個光源，有可能是街上的招牌等；之後一樣輕點拍攝主體，並滑動小太陽設定曝光值，之後就可進行一系列好看的街拍。

日落剪影拍攝：
日落剪影總是能帶給人唯美的感覺，若是想拍攝這樣的影像，首先必須要讓主體（通常是人物）置於落日前，而後輕觸螢幕上的主體並按住鎖定對焦，而後下滑小太陽以減少曝光值可拍攝。

在黃金時刻拍攝：
攝影的「黃金時刻」指的是日落的前一小時，或者是日出後一小時內，所出現的金黃色光線。

Apple建議，若是你想要拍攝黃金時刻，建議在日落前到達欲拍攝的目的地；確定好背景後，讓陽光正面地照在主體（人臉）上，而後輕點主體並下滑小太陽，以減少曝光值即可拍攝。

▼若是你想要拍攝黃金時刻，確定好背景後，讓陽光正面地照在主體（人臉）上。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼9招教你輕鬆拍出網美意境照。（圖／記者邱倢芯攝）

拍攝強烈而簡約影像：
這一類的影像通常會伴隨著強烈對比的色彩，因此拍攝前必須找出能與主體有對比色彩的背景，並盡可能的簡化背景複雜程度；例如主體可穿著白色西裝，並站在紅色牆壁前，且盡可能的讓背景只有牆面，不要有門、椅子等其他物品。

之後再尋找對稱性，例如人站在畫面的右邊，左邊則保留給主體的影子，且也可以試著尋找不同的曝光值（調整小太陽），調整完畢後即可拍攝。

抓拍親密時刻：
寵物與小孩是最不受控的主體，但往往他們的一些親密小舉動總讓人想留存下來。因此你可以再鎖定畫面時，向左滑動以快速地開啟相機並對準主體，不過記得要先確定你的手機是靜音狀態才不會嚇到他們。

此時輕觸並按著螢幕下方的1x圖樣，左右捲動以利畫面縮放，而後輕點主體對焦，並滑動小太陽調整曝光值後即可拍攝。

抓拍獨特角度：
一般來說，大多數人拍攝的方式都偏平行，偶而可以試試看不一樣的拍攝角度，例如拍攝者蹲下，並將手機拍攝角度向上等，都可以拍出有趣的影像。

在你確定好要拍攝的主題後，之後可以嘗試著用不同的角度去拍攝主體，例如傾斜相機角度，讓左手或右手抬高一點，或是直接讓手機角度向上推一點；用不同的角度拍攝事物，有時可以增加畫面的趣味性與豐富度。

▼偶而可以試試看不一樣的拍攝角度。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼9招教你輕鬆拍出網美意境照。（圖／記者邱倢芯攝）

黑白色調拍攝：
許多使用者會下載第三方的相機軟體，原因無非是這一類App有很多漂亮的濾鏡可供套換。在iPhone相機當中也有附上一些簡單的濾鏡讓你選擇。

打開相機功能後，輕點右一的濾鏡功能（三個圓圈交疊的圖案），之後在畫面的下方就可以選擇你喜歡的濾鏡，大抵上來說，iPhone中有鮮豔、戲劇、黑白三個系列的濾鏡可供套換。

▲▼9招教你輕鬆拍出網美意境照。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone也有內建簡單的濾鏡功能。（圖／記者邱倢芯攝）

如果你想拍攝黑白色調的照片，你可選擇黑白系列的濾鏡，並尋找主體與背景間的反差；舉例來說，你可以穿著暗色系的衣服，並尋找淡色系的背景或地板上；之後找出適合的曝光值即可拍攝。

縮放拍攝：
Apple指出，有兩種縮放方式：一是輕點螢幕下方的1x圖案變成2x，也就是以2倍光學變焦縮放；或者直接按住1x圖案並向左右捲動縮放即可拍攝。

▼點擊相機功能下方的1x圖案以進行畫面的縮放。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼9招教你輕鬆拍出網美意境照。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：網美照,Apple,iPhone

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