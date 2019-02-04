拍攝角度抓不準　學會8技巧菜鳥也能拍出打卡美照

▲學會8技巧菜鳥也能拍出打卡美照。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

此篇當中，將再介紹Apple官網當中釋出8種技巧，教你如何用iPhone抓自拍角度，以及如何用人像模式幫對方拍出美美的打卡美照。

單手自拍技巧：

很多時候想要自拍的念頭都是很臨時，且你想要一起自拍的背景有可能稍縱即逝，因此iPhone可讓你在鎖定畫面時，手指按著螢幕向左滑動，即可快速地開啟相機。

開啟相機後，記得先將畫面切換至前置鏡頭，等一切就緒後即可拍攝；不過直得注意的是，在自拍時手指其實很難按到螢幕上的拍攝鈕，因此你可以按下任一音量鍵即可自拍。

以計時器自拍的技巧：

獨自旅行時，若是想拍出美美的自拍風景照，即可選擇用計時器的方式來自拍。一樣在開啟相機後，先將畫面切換至前置鏡頭，而後找一個可以放穩iPhone的地方。

拍攝前你也得設想好要站離手機多遠，之後點選螢幕右二的計時器，你可選擇3秒或10秒後拍攝。選好後確定手機真的放穩了，再按下快門鍵，在秒數內跑到你想被拍的位置即可。

編輯人像自拍照技巧：

自拍過後總有幾個想修改的小細節，你可以打開相簿選擇你想修改的人像自拍模式，而後點選「編輯」，即可微調景深程度、光線效果等，等確定後再點選「完成」即可。

不過要注意的是，只有再使用「人像」模式拍攝後才能進行這一類的微調，若你一開始使用的是普通模式自拍，則無法在相簿當中進行景深與光線效果調整。

▼用人像模式自拍後，可點選編輯，微調景深程度、光線效果。（圖／記者邱倢芯攝）

以人像光線效果拍攝的技巧：

使用iPhone拍攝人物時，可以選擇「人像」模式來更加凸顯出照片的重點；在iPhone人像模式中，你可以在拍攝前先選擇想要的光線效果，有自然光、攝影棚燈光、輪廓光、舞台燈光，以及舞台燈光黑白等效果讓你選擇。選好喜歡的效果即可拍攝。

編輯人像光線效果技巧：

如果你在使用人像模式拍攝後，才發現自己忘了調整光線效果也沒關係；進到手機相簿當中，點選你剛剛利用人像模式拍攝的照片，之後再點選「編輯」，你一樣可事後將照片改為你喜歡的效果。

拍攝特寫照的技巧：

「特寫」意味著你的相機鏡頭可能需要非常靠近想凸出的重點；舉例來說，若是你想拍家中狗狗的特寫照，你可以將手機鏡頭靠近到狗狗約10公分的距離；此時你會覺得畫面可能有些許的模糊，請輕點畫面中的狗狗以對焦。

這時候畫面上應該會出現一個黃色的框框，旁邊還會有一個小太陽，按著小太陽並滑動即可調整曝光，調整完畢即可拍攝。

▼按著黃色框框旁的小太陽並滑動即可調整曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

從正上方拍攝：

拍攝食物打卡照時，有時會想從正上方拍攝；Apple建議，可以先開啟相機的「格線」，之後找到一個不會因為頂光而造成陰影的地方；手機在偵測到你想要從正上方拍攝時，畫面正中央會出現兩個「＋」符號，黃色的＋代表正中央、白色＋則代表你現在拿的角度，在對齊兩個＋符號後拍攝，即可獲得一張真正從正上方拍攝的美照。

▼對齊兩個＋符號後拍攝，即可獲得一張真正從正上方拍攝的美照。（圖／記者邱倢芯攝）

格線開啟的方式為，打開手機設定，並找到「相機」選項，點進去後即可看到格線的開關選項。

拍攝直向全景的技巧：

在臉書上時常可以看到朋友拍出橫向的全景照片，但是往往很少看到「直向」的全景照。

首先，先將手機橫著拿，之後切換到「全景」模式，輕點一下快門鍵（不需要長按，輕點即可），之後由下往上拍攝，拍完後再按一下快門鍵即可完成。若是遇到一線天這種風景的話，你不妨用這樣的概念拍攝全景照看看。