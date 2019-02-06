還在想要不要買低價iPhone？2019年摺疊手機滲透率公布

▲摺疊手機將成為新一代手機發展重點。（圖／擷取自三星直播）

記者邱倢芯／綜合報導

智慧性摺疊手機即將問世，根據TrendForce光電研究所(WitsView)指出，隨著智慧型手機市場趨於飽和，產品差異化空間越來越小，手機廠商開始將摺疊式手機視為新一代手機發展重點。WitsView預計2019年摺疊式手機將正式問世，占智慧型手機市場滲透率0.1%；而到2021年將突破1%，達到1.5%。

WitsView研究協理范博毓指出，過去曾經有廠商嘗試推出摺疊式手機，採雙面板設計，但多半以失敗告終。不過隨著柔性AMOLED面板持續進化，單面板設計的摺疊式手機逐漸浮出檯面，其中又以三星顯示器的技術最為領先。

而三星手機業務在這幾年受限於手機差異化程度越來越小，過去作為銷售利器的AMOLED機種越來越難以刺激更多需求，加上市場趨於飽和，來自中國的手機品牌持續在新興市場步步進逼，使得三星的手機銷售開始面臨成長瓶頸，勢必需要新的刺激來帶動需求。因此WitsView認為，三星最有機會在2019年率先推出摺疊式手機，除了嘗試定義新一代的手機型態之外，也持續鞏固三星在手機市場的領導地位。

范博毓指出，摺疊式手機雖然成為市場注目焦點，但目前仍處在產品發展初期，勢必需要持續改善設計型態。從三星目前規劃的摺疊式手機概念產品來看，因為採用內摺式設計，需要增加外螢幕，因此內外螢幕在模式切換時的介面優化將是使用者在使用上能否順手的關鍵。同時產品的厚度與邊框、電池的續航力等都還有改進的空間。

除此之外，外摺式設計也是許多廠商考慮的方向，但外摺式設計涉及到保護膜或保護玻璃的強度、厚度與可撓性如何兼顧的問題，另外面板內部各材料在摺疊狀態下的延展性與信賴性如何提升也將是一大考驗，因此勢必將耗費更長的研發時間。

目前除了三星之外，Huawei、LG、Google與Lenovo等手機品牌也紛紛開始計劃推出摺疊式手機，但仍受制於非三星的面板供應商技術尚未到位，因此需要更多時間進行開發與調整。對此，WitsView認為，在產品型態需要持續調整、非三星的柔性AMOLED產能與技術尚未完全到位，加上消費者真實需求未明的狀態下，摺疊式手機初期的需求不會太高，預計最快要到2019年下半年或2020年後，隨著更多廠商願意嘗試推出產品，並得到市場更多反饋後，才有機會逐步提升市場規模。