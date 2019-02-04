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景深控制、構圖有夠難　教你8種iPhone拍攝小撇步

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▲▼景深控制、構圖有夠難，教你8種iPhone拍攝小撇步。（圖／記者邱倢芯攝）

▲景深控制、構圖有夠難，教你8種iPhone拍攝小撇步。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

智慧型手機搭載了相機功能，使得拍照這件事變得唾手可得；但是往往要拍出一張好看、有意境的照片卻不是那麼容易，為了讓使用者了解如何拍出一張好看的照片，Apple在官網當中釋出了超過20種的拍照技巧。而且此篇統整了景深控制、構圖、編輯等8項iPhone拍攝小撇步。

框架構圖技巧：
對於許多人來說，「構圖」是一件困難的事情；Apple建議，使用者在拍照時應該要先尋找適合的線條，作為突出主題的框架，例如柱子、光線等，之後再置入主體（比如人物）即可拍攝。

不過記者個人認為，主體的顏色（例如人物的衣著）對比於線條最好能夠有所區別，比如穿著鮮豔衣服的人物，站在灰色等單調色系柱子旁，且主體的動作最好可以活潑一點，整體構圖呈現會更佳。

長焦鏡頭構圖技巧：
開啟iPhone相機功能後，在視窗的下方會出現一個寫著1x的圓形圖案，輕點後圖案會變成2x，之後即可對著主體/人物進行拍攝。

景深控制編輯技巧：
一般的情況下，很多人都會在拍攝的過程中調整想要的景深程度，不過若是你忘了事先調整、已經拍好人像照片，那麼你也可以事後選一張想要編輯的影像，點選照片右上方的「編輯」功能，再透過滑動的方式來調整下方的「景深」程度；調到你滿意的程度後，即可點選「完成」，結束此次的照片編輯。

▼人像模式事先忘了調景深沒關係，事後也可到相簿當中調整。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼景深控制、構圖有夠難，教你8種iPhone拍攝小撇步。（圖／記者邱倢芯攝）

調整色彩技巧：
若是你拍照後發現影像所呈現的色彩「不對」，那麼你也可以事後利用編輯功能來調整。一樣點選照片右上角的「編輯」功能，之後影像下方將會出現四項功能選單，點選右下像是計時器的圖案後，即可用滑動的方式來玩轉你的照片色彩。

▼對於拍攝出來的照片色彩不滿意，也可於編輯當中修改色調。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼景深控制、構圖有夠難，教你8種iPhone拍攝小撇步。（圖／記者邱倢芯攝）

來回播放原況照片：
有的時候可以看到身邊朋友的臉書、IG照片可以不斷地重複某些動作，在iPhone當中你也可以創作這一類的來回播放Live Photo。要如何確定你拍攝的是不是Live Photo，最簡單的方式就是開啟你的相簿，並確認照片左上角是否有一個圈圈，旁邊寫著「原況照片」，如果有，那麼你就可以利用這張照片來做來回播放。

首先先點開你想使用的Live Photo，輕點照片並向上拖曳，會出現「效果」選單，當中有循環播放、來回播放、長時間曝光三種選擇，在選擇來回播放後，即可完成。

▲▼景深控制、構圖有夠難，教你8種iPhone拍攝小撇步。（圖／記者邱倢芯攝）

微調慢動作影片時間與速度：
首先，你要先找一段用「慢動作」模式錄製的影片，如果你要錄製慢動作影片的話，此一模式會在錄影模式的左邊。而後點選「編輯」，利用慢動作模式錄製的影片下方都會出現可微調時間、速度的橫軸，此時即可左右滑動橫軸，即可微調成你想要的慢動作速度。

拍攝錄影定格照片的技巧：
利用iPhone錄影時，有時候總希望可以同時有照片的拍攝；事實上，你在切換成錄影模式後，螢幕的左下角也會有一個白色圓圈的快門鍵，當你錄影同時有拍照需求時，只需要點選快門鍵即可。

拍攝動作的技巧：
以往透過相機拍動作類的影像時，有些使用者會選擇連拍的方式來抓住每一個動作，iPhone亦提供了這種功能；你只要拍拍攝時長按快門鍵，即可連拍。之後你再回到相簿當中，從連續拍攝的照片中，選取你比較喜歡的一張即可完成。

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關鍵字：景深控制,構圖,iPhone

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