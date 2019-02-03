把女友鋸成7大塊！分屍魔臉書還分享「賣牛肉」直播　網集體按怒

▲涉嫌殺害女友分屍的吳嫌遭警方逮補移送偵辦 。（圖／翻攝畫面）

地方中心／台南報導

台南分屍案的30歲吳姓嫌犯外表陽光，卻是個花心冷血男，而他1月8日因為和女友發生爭吵，竟狠心將其勒殺，並將她殘忍分屍成7塊後棄屍，而更誇張的是，他在狠心分屍殺人後，還大剌剌的在臉書分享販售一片片切割好的牛肉的直播，看似對自己犯下的案件沒有絲毫悔悟，冷血程度讓人不寒而慄。對此，網友也紛紛到他的臉書狂按「怒」。

吳男的臉書曝光後，單從他的大頭照來看，讓人誤以為他陽光斯文，怎麼也無法和殘忍殺害女友，還將對方分屍的惡徒聯想到一起，而更誇張的是，他在將女友殺害後，還高調在臉書分享「賣牛肉」的直播影片，還將該影片設成公開，看起來絲毫沒也悔悟，冷血殘忍的心性簡直令人不寒而慄。此外，從吳男的臉書來看，戴著眼鏡的他外貌斯文陽光，看來還像個剛畢業的年輕大男孩，笑容也很和善近人，而他臉書分享文章，大多都非常正面，未料隱藏在帥氣開朗外貌下，竟然會是個連劈4女，還狠心殺害分屍女友的惡魔男。

▲吳嫌臉書照片曝光，外表長得斯文陽光，竟包藏惡魔兇殘心性。（圖／翻攝自吳嫌臉書，下同）

警方調查，在螺絲工廠擔任作業員的吳男和張女是在社群交友軟體認識，同居在台南市東區崇明十三街的大樓內2年多，1月8日晚間因張女要外出起爭執，吳男徒手將張女勒斃，隔日外出買鋸子，在同居處浴室將張女遺體支解成6大塊，分3大袋裝進透明整理箱，又於隔天將裝箱屍體放進張女座車後車廂，接著開車到東區生產路路邊停放，然後人徒步回到住處，等到晚上才又回到場搬出箱子到草叢堆棄屍；等到1月14日，吳男才將張女座車開到洗車場清洗，手段相當殘忍，而目前全案正依殺人罪嫌偵辦。

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