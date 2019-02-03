過年逛白石湖！粉墨慶豬年　北市府邀市民走訪現代桃花源

▲白石湖同心池。（圖／北市府大地處提供）

記者蔣婕妤／台北報導

春節九天假期不知道去哪玩？北市府大地處邀請市民走訪內湖白石湖，透過五感體驗認識如夢似幻的現代桃花源。

大地處表示，民眾想到內湖白石湖的第一個畫面或許是橫跨在大崙頭山及忠勇山的淡紫色龍骨造型吊橋，為了迎接春節連續假期到來，這次特別選用象徵農曆年節鮮紅喜氣的聖誕紅為同心池妝扮，更在碧山路58-1號前打造可遠眺101大樓的觀景平臺。

大地處介紹，白石湖地區的同心池因雙心輝映的造型與充滿幸福的氛圍而聞名，這次因應新春，同心池規劃以擁有幸福花語的聖誕紅，將內島及外圍心型進行彩妝，並搭配綠色的金露花穿插佈置，將富貴的形象完美呈現。

此外，同心池旁屁股左搖右擺的可愛雁鴨，更成為了許多遊客及攝影愛好者的吸晴嬌點，歡迎民眾攜家帶眷到白石湖沾沾年節喜氣，還可順道至香火鼎盛的碧山巖開漳聖王廟祈求一整年順遂平安。

大地處坡地整治科長陳建帆說，白石湖休閒農業區除了舉辦草莓瓜果季供遊客體驗外，自碧山巖公車站徒步向前，穿越莊嚴雄偉的白石湖吊橋後，沿途即可見到波光粼粼的古錐埤、象徵永結同心、幸福加分的同心池及永結亭等景點。

另外大地處於碧山路58-1號前所設置的人車分道，不僅可以聆聽鳥鳴、眺望台北盆地的觀景平臺，更為春節出遊踏青的旅客提供一個賞景的好去處，此外，也提醒過民眾年期間多利用大眾運輸工具前往，以免因車流壅塞而破壞遊玩興致。