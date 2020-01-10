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電信門市春節服務不間斷　遠傳彈性調整帳單繳費期限與門市營業時段

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▲▼遠傳彈性調整帳單繳費期限與門市營業時段。（圖／遠傳電信提供）

▲遠傳彈性調整帳單繳費期限與門市營業時段。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

繼台灣大、台灣之星宣布春節門市營業時間調整後，遠傳電信今（10）日也宣布，配合春節連續假期彈性調整帳單繳款期限；原帳單繳款截止日為2/2(日)者可順延至2/6(四)；原帳單繳款截止日為2/5(三)者可順延至2/10(一)，原帳單繳款截止日為2/8(六)者可順延至2/11(二)，原帳單繳款截止日為2/11(二)者可順延至2/12(三)，遠傳將以出帳簡訊及帳單重要資訊通知用戶，以避免影響用戶權益。

遠傳電信指出，農曆春節期間，全台直營及加盟門市1/24(農曆除夕) ～1/27(農曆初三)將依店點調整營業時間；1/28(農曆初四)起全台直營及加盟門市恢復正常營業，詳細門市資訊可參閱遠傳官網或遠傳行動客服APP查詢。遠傳用戶服務eService及行動客服APP，24小時提供客戶便利且即時的線上服務，走春拜年也能輕鬆一指設定行動電話相關服務。

另外，為鼓勵用戶使用便利的線上繳款，也可點選簡訊帳單連結，線上銀行帳戶繳款免出門，用戶即可輕鬆繳費。遠傳不只提供用戶便捷的繳款方式，更加碼回饋廣大用戶，即日起至2020年2月29日前遠傳個人用戶只要申辦e帳單(以e-mail或簡訊寄送帳單)，就可參加「電影大禮包」抽獎活動。

►電信公告春節營業時間　台灣大全台門市不打烊

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