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職場上「有求必應」的好人容易被討厭？　原來是威脅到大家了

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▲▼ 上班族,員工,開會,上班,工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 有時候，願意配合的人反而會受到懲罰，人們會討厭那些真的很優秀的人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

職場上有求必應、高度配合的人真的人緣比較好嗎？加拿大貴湖大學（University of Guelph）的一項研究發現，在高度競爭的環境中，這些人有時反而會招來討厭。學者表示，多數時候，我們喜歡合作者、「好人」，而當不合作的人、「壞人」得到懲罰時，我們也很高興，「但有些時候，配合的人反而會受到懲罰，人們會討厭那些真的很優秀的人，這種現象幾乎在每個文化中都會出現。」

研究指出，有些人喜歡挫挫那些好人的「銳氣」，尤其當他們認為好人讓自己在職場上看起來沒那麼優秀的時候。心理學教授巴克萊（Pat Barclay）表示，對看起來比我們更好、更高尚的人產生懷疑、嫉妒或敵視的現象，已深入人類的心理結構。有些同事可能認為，「嘿，你工作得太努力了，這讓我們其他人看起來很糟。」而在一些組織中，有些人常常觀察其他同事，以確保沒有人拉高預期的標準。

▼ 有些人喜歡挫挫那些好人的「銳氣」，尤其當他們認為好人讓自己在職場上看起來沒那麼優秀的時候。（圖／示意圖／達志影像）

職場，上班族，同事。（圖／示意圖／達志影像）

這項刊登在《心理科學》（Psychological Science）期刊的研究顯示，合作行為最常在成員互相競爭的群體中受到懲罰，有時就算會減損整體利益，人們也不惜懲罰或貶低好人。 學者解釋，這種現象可追溯至狩獵和採集社會的人類，這阻止了優秀的獵人掌控整個群體。在許多類似的社會中，人們透過詆毀一個可能對其他人產生威脅的人，來捍衛大家的平等地位。

巴克萊補充說，同樣的現象也會發生在保護地球環境的行動中，那些沒有做出行動或破破壞環境的人，由於名譽或許會受損，因此而可能選擇攻擊環保主義者的動機。 他表示，此次研究的一個潛在好處是，透過了解、傳播這種競爭性社會戰略與它的作用，也許類似現象會逐漸不再發揮作用。

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關鍵字：職場,心理學,社會學

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