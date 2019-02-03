過年老被問「什麼時候結婚？」　用4種職場技巧擊退多事親友

▲每到過年，長輩們總是會問一些煩人的問題。（圖／本報資料照）

文／陳蔚銘

又到了歲末年終的聚餐或拜年的旺季，席間難免面對親戚朋友們「房子買了沒？」、「什麼時候要結婚啊？」等令人難以招架的話題，這時該如何接招？其實，經歷過職場「淬鍊」的我們早已練就一身功夫，可以用職場上與同事過招的方法來應付親友。本文整理四種大家經常遇到的尷尬情境，以及運用職場技巧各個擊破的應對方式，讓讀者們游刃有餘地見招拆招，在新的一年成為「職場鐵金剛」！

創新點：善用開放式問題、打太極、勇於要求等技巧應付佳節聚會，也能用於職場人際關係。

本文四大重點：

●用「開放式問題」化解情緒，應付慷慨激昂的名嘴。

●面對惱人問題「打太極」，滿足把你當三歲小孩的好奇寶寶。

●勇於「開口要求」，讓懶惰蟲懂得主動幫忙。

●重新定位「聚光燈」，堵住八卦大嘴巴。

1.用「開放式問題」化解情緒，應付慷慨激昂的名嘴

從生涯規劃、公投議題到理財觀念，親友中總有些人像電視上的名嘴，滔滔不絕地發表高見：勸你該念什麼科系才有出路、花一個小時批評核電該不該廢除。

一般來說，遇到政治、私人的話題最好保持理性，互相尊重彼此看法。這些名嘴卻用參加造勢晚會的氣勢，試圖消滅所有反對意見。

面對如此情境，別跟著投入情緒，針鋒相對地「抬槓」。更好的方式是不時拋出幾個開放性、不帶批判卻能讓對方停下反思的問題，像是：「為什麼你這樣覺得？」、「這樣做會有什麼好處？」，除了進一步理解他們的思考脈絡，也能讓對方感覺自己有聽眾而滿足。情緒能量釋放完後，交流才能回歸「對話」而不是「訓話」。

▲同樣的方法也可以用在職場上「先放下情緒，才能解決問題」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

而相同技巧也適用於職場。溝通顧問公司「Harmony Strategies Group」創辦人Kira Nurieli建議：若你也有時常激情演出的同事，可以試著先化解他的情緒，再引導他表達建設性的意見。「先放下情緒，才能解決問題」。此外，當你主持一場會議，但與會者非常堅守立場，難以達成共識時，也可以提出開放式問題，讓會議重新聚焦。

當然，若以上積極作為還是沒用，最消極的方式，就是「遠離現場」！

2.面對惱人問題「打太極」，滿足把你當三歲小孩的好奇寶寶

不管你是否成家立業，在某些「看著你長大」的親戚眼裡，你永遠是長不大的小孩；從該穿什麼衣服、做什麼工作，一直到感情生活，這些長輩會圍著你苦口婆心地「關心」一陣，讓你覺得毫無隱私，大翻白眼。

杜蘭大學商學院的教授Jasmijn Bol建議，不妨改變想法，因為「或許這些人只是對你的生活感到好奇，但用的方法比較拙劣。」。我們可以試著揣摩他們「為什麼」問這個問題？再針對「問題背後的問題」做出回應。例如：

當父母問你：「你有沒有男(女)朋友？」，你可以回答：「你擔心我會寂寞嗎？」

當朋友問你：「工作找到了嗎？」，你可以問他：「你擔心我有經濟困難嗎？」

或者，也有另一種可能：這些問題只是因為大家久未見面，想試著開啟一些話題。這時可以掌握話題的主導權、把焦點從自己身上移開。比方說：

問題：「你什麼時候要結婚？」

回答：「還沒這麼快，下個月還要去歐洲玩。你有沒有什麼推薦行程？」

或是，

問題：「你們倆什麼時候要生小孩？」

回答：「工作還忙呢。我同事說他小孩剛出生前幾個月沒一天好睡，你也是嗎？」

若是一些比較敏感的問題，根本不想回答的話，也可以試著用：「這是很好的問題…但我目前沒有答案。」、「這個問題很有趣…我可能要再好好想想。」。讓對話留一段空白，也是不錯的選擇。

3. 勇於「開口要求」，讓懶惰蟲懂得主動幫忙

若在家中聚餐，有些人總是等到開飯前一秒才姍姍來遲，吃完飯就下桌翹著腳看電視。不幫忙就算了，能從他們口中聽到一聲「謝謝」簡直比中樂透還難得！不過為了佳節氣氛，我們通常「看在眼裡、嘆在心裡」。

面對這種情形，的確令人沮喪。不過，我們在公司合作專案時，一定也遇過喜歡「搭便車」的成員。回想一下，當我們發現有人吝於付出，是否常常先隱忍不說、事後再私底下抱怨呢？

如此一來，雖然維持了表面和諧，卻讓彼此溝通陷入「即使我沒說，但你應該要懂。」的惡性循環，無論在職場、商場還是情場，都不是理想的溝通方式。因此，溝通顧問公司「Harmony Strategies Group」創辦人Kira Nurieli建議，遇到這樣的情境，我們應該想想以下兩點：

a. 你對於「搭便車」的人是否明確表達了你的期望？

b. 若有，給的指令是否足夠明確？

（同場加映：團隊成員關係很僵？公司同仁衝突不斷？這 6 大原因，造成職場人際關係惡化！）

一項關於問卷回覆率的研究顯示：充分說明理由會更有效地讓你的要求得到回應。因此，當你向某人尋求協助時，同時說明「期望」和「理由」會更好。舉例來說：「你可以幫忙收拾餐桌嗎？（期望）因為快點收完的話，我們可以早點拆禮物（理由）！」。

4.重新定位「聚光燈」，堵住八卦大嘴巴

還有些親戚，愛拿別人的私事當故事到處分享，造成當事人困擾後，又一副事不關己的樣子。

雖然這些大嘴巴總是惹事生非，Nurieli卻認為他們值得同情，因為這些「邊緣人」習慣刷存在感來吸引注意力，而久久一次的聚會正好提供了一個舞台。「這些大嘴巴消遣或貶低別人、製造衝突，只是為了引起關注。」

Nurieli建議，面對這類人千萬不要隨之起舞，而是把焦點「奉還」、把話題轉回對方身上：關心他們今年過得如何？明年又有什麼計畫？一方面滿足他們內心被注意的渴望，另一方面也讓大家多了解他們好的一面。因為人總是希望被聆聽、被肯定，若這些深層的需求被滿足，會減少許多不必要的緊張場面。

除了以上四點，還有一個綜合性、效果也不錯的方法：假裝本來不認識這些親戚朋友！

因為熟悉，我們潛意識裡會傾向認定他們是抱著一較高下、愛慕虛榮等比較負面的心態。但若把親友當成第一次見面的陌生人，無形中就提高對這些白目行為的容忍度，畢竟對陌生人也沒什麼好計較的。更何況，大家一年可能碰不了幾次面，不如就放寬心，好好享受難得的相聚時光吧！

文章來源：創新拿鐵

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