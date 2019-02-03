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徵「985院校」畢業生端盤拖地　網批火鍋店「糟蹋人才」

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▲▼火鍋店徵「985」畢業！從拖地、端盤子做起（圖／翻攝自映像新聞）

▲大陸一家火鍋店誠徵「985」大學畢業的學生，並開出90萬年薪吸引人才。（圖／翻攝自映像新聞，下同）

 大陸中心／綜合報導

河南鄭州一間新開幕的火鍋店出貼出一張徵人啟事，要求學歷必須是「985院校」畢業，要求應徵者「能從拖地、端盤子做起」，並開出年薪人民幣20萬（約新台幣90萬元）以上的待遇，引發網友討論，質疑該店侮辱人才。

根據《梨視頻》報導，火鍋店負責人丁先生解釋，招募的職位是公司長遠發展的儲備幹部，「所有產業都在升級，商業升級為電商，又升級為新零售，如今餐飲業升級如火如荼，我們火鍋店需要更好的發展，也一定要進行升級，人才為先，所以我們嘗試招聘更高層次的人才。」針對侮辱人才的討論，丁先生則表示，職業不分高低貴賤，餐廳服務員並沒有低人一等。

丁先生說，很多大人物都是從基層做起，「馬雲做過推銷員，海底撈張勇也是從刷盤子收桌子做起的」，他認為，服務員不是任何人都能勝任的，需要態度，眼力，溝通和動手能力，「儲備幹部必須從基層做起，不僅僅是服務員，他們還要經歷內場、收銀、採購、管理等各個崗位的歷練，想要做管理層，就必須了解所有崗位和業務流程。」

丁先生最後表示：「每個人和機構都有追求夢想的權利，我們的中國夢就是做成火鍋界的985重點大學」，他也指出，「餐廳最重要的還是菜品和用餐體驗，我們的招聘在網上再火，產品質量上不來也幹不長，所以我們更重要的是做好菜服務好。」

▲▼火鍋店徵「985」畢業！從拖地、端盤子做起（圖／翻攝自映像新聞）

對於這則徵人啟事，很多網友相當質疑，認為這是一種炒作，「這種挑戰人才市場匹配原則的行為真是嘩眾取寵，有炒作火鍋店的嫌疑」、「一個家庭傾其所有，培養一個985，還有一個孩子奮力拼搏十幾載，去做個服務員？還年薪20萬，不要詆毀知識人才」、「985大學畢業的學生絕對不能去這個火鍋店上班，這是在侮辱985大學的學生。」

不過也有網友對此表達肯定，「我家孩子北京理工畢業，現在在餐廳上班，沒有覺得低人一等」、「我相信985畢業能去拖地、端盤子做起，後期肯定一年不止20萬，現在一定要反思維去考慮一些事情，能屈能伸才能得志！吃得苦中苦方為人上人嘛。」

根據維基百科資料顯示，目前中國的985高校共有39所，包含北京大學、北京清華大學、上海交通大學、復旦大學等院校，綜合實力、學科教育及科研，都是中國大學領軍地位和一流水平。

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關鍵字：985,河南鄭州,火鍋店,學歷

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