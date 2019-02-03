2018政治人物熱搜！韓國瑜柯文哲奪1、2名　高嘉瑜第5「女性最夯」

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

搜尋引擎Google公布2018年台灣區搜尋排行榜，國民黨高雄市長韓國瑜奪下「快速竄升政治人物」與「快速竄升人物」雙冠王；至於「快速竄升政治人物」第二名是柯文哲，第三名則是輸給韓國瑜的民進黨陳其邁，民進黨台北市議員高嘉瑜第5名，為女性最高。

2018快速竄升政治人物：

第一名：韓國瑜

第二名：柯文哲

第三名：陳其邁

第四名：丁守中

第五名：高嘉瑜

第六名：吳蕚洋

第七名：姚文智

第八名：吳音寧

第九名：盧秀燕







第十名：蔣月惠

韓國瑜在2018年九合一大選異軍突起，他以「貨出得去，錢進得來，高雄發大財」等庶民語言吸引粉絲，憑著幽默又犀利的口才快速竄紅，掀起一股「韓流」，在2018選取中表現亮眼。第二名則是柯文哲，原本就有超高的網路聲量，在選舉期間一直享有超高的媒體曝光度與討論度，「阿北」直白的話語魅力不減，穩穩地拿下亞軍。

▲ Google 2018年快速竄升政治人物。（圖／Google提供）

參選高雄市長的陳其邁與參選台北市長的丁守中，雖然人氣不及對手韓國瑜與柯文哲，但仍有不少話題性，分別拿下第三名與第四名。特別的是，以「蜂蜜檸檬」爆紅的吳蕚洋也擠進榜中，拿下第6名，甚至贏過第7名的姚文智。

▲姚文智、高嘉瑜。（合成圖／記者潘永鴻、季相儒攝）

高嘉瑜排名中位居第5名，贏過同黨的姚文智，她以甜美外表以及呆萌個性著稱，高嘉瑜與姚文智鬧僵之後，兩人的互動引起起關注，相關事件帶動不少討論度。

另外8、9、10名都是女性包辦，被諷為250年薪「高級實習生」的北農前總經理吳音寧，因為不赴議會質詢等爭議受到熱烈討論，登上熱搜榜的第8名，「燕子」台中市長盧秀燕則是熱搜第9名，無黨籍議員蔣月惠為聲援拓寬案，與員警爆發激烈衝突，過程中她大口咬傷女警手臂，並揮拳打警頭，「一咬成名」擠進熱搜第10名。

Google台灣2018年快速竄升關鍵字排行榜，是依照2018年期間搜尋量暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為2017年12月至2018年12月初。