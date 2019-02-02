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社會 社會焦點 保障人權

「以為遇到對的人...」她陷姐弟戀離開八大！竟慘遭男友鋸7塊分屍

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社會中心／綜合報導

台南2日驚爆姊弟戀分屍案，震驚社會。死者友人透露，42歲張姓女子過去在知名KTV上班，但坐檯費不多，只夠勉強維持生活，後來考慮到年紀漸長，又與外表老實的吳男交往，才為愛離開八大行業，靠老本生活，不料最後竟慘遭鋼鋸分屍，棄屍草叢。

據了解，張女與吳男墜入情網後，過沒多久就辭去KTV坐檯工作，仰賴老本維生。但後來她發現吳男經常找理由拒絕約會，不禁懷疑對方腳踏兩條船，最後經多次爭吵，她體認到吳男並非真心實意，感情因此變調。

▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片呈現的都是陽光斯文的形象，沒想到竟狠得下心殺害女友。（圖／翻攝自吳嫌臉書，下同）

不久前，張女找友人討論分手一事，感嘆這輩子恐無法脫離紅塵，沒想到還沒來得及分開，就慘死吳男之手，令人不勝唏噓。

根據警方調查，吳男是螺絲工廠作業員，在社群交友軟體認識張女後，雙方熱戀交往，過去2年多來同居台南市東區崇明十三街的大樓。今年1月8日晚間，雙方發生爭吵，吳男徒手將張女勒斃，隔天再外出買鋸子，回到同居處浴室將張女遺體支解成7大塊，並分3大袋裝進透明整理箱，棄屍巴克禮路旁草叢。

▲ 吳嫌臉書上PO文不多，少數幾張照片所呈現都是自己陽光斯文的形象照，沒想到真實的吳嫌是冷血兇殘的殺人分屍兇手。（圖／翻攝自吳嫌臉書）

▲▼ 台南驚爆分屍案！姊弟戀變調　男勒死女友肢解棄草叢 。（圖／記者林悅翻攝）

▲張女遭肢解棄屍草叢 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼涉嫌殺害女友分屍的吳茂騰遭警方逮補移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳嫌遭警方移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：姐弟戀,台南,分屍

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