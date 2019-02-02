逛林百貨見85年前親人身影！彩色還原舊照　櫃姐阿祖「腳踩牛津鞋」氣質噴發

▲ 1934年林百貨櫃姐 。（圖／臺灣古寫真上色 王子碩授權引用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

台南「林百貨」於1932年、日治時期創立，是南臺灣第一間百貨公司，擁有悠久歷史。日前林百貨粉專貼出一則暖心的「尋根故事」，原來是85年前一位「櫃姐」的後代，無意之間在百貨展覽的老照片中，看到媽媽工作的身影，回家後和孫女分享，也讓子孫萌生了探索家鄉故事的想法；趁著寒假回到故鄉，藉由專題更了解祖先當年生活的環境，「把故事找回來」。

受訪的副理曾芃茵在粉專上寫道，昨（1日）早上突然接到林亭妏同學的電話，表示想要前往採訪，並做成專題；由於林百貨的各種故事在網路上都可以查到，先前又有學生沒有事先做功課就來採訪的經驗，讓她十分難為，沒有一開始就答應同學的要求。

「但這位同學非常誠懇，和我說明因為他阿祖在林百貨當櫃姐，林百貨對他意義非凡。」貼文指出，林同學的阿嬤上回在林百貨逛街時，無意間看到媽媽的照片被展覽著，回家之後不斷和孫女炫耀「阿祖很水！又高！」令林亭妏回到台北後，心中還掛念著阿嬤的話，拜託老師給她做專題的機會，並計畫要在校內的媒體平台分享更多家鄉的故事。

▲ 曾祖母美翻了 ！

只見原本泛黃的老照片，特別經過數位上色後，便把1934年櫃姐們的樣貌都呈現出來。林同學的阿祖是坐在第一排最左邊的女士，鵝蛋臉上精緻的妝容，以及腳下踩的牛津鞋，都再再顯示出她非凡的氣質，網友看了都大讚「在現代一定也是時尚美女」、「阿祖也太水了」。

貼文指出，他們了解詳細故事之後，就排除萬難讓採訪進行；雖然只是5分鐘的小專題，但還是很開心看到年輕人願意花心思探尋自我文化、讓世界看見台南。

▼ 曾芃茵副理（左）、林亭妏同學（右） 。（圖／林百貨授權引用，請勿隨意翻拍，以免侵權。）