張婷婷病逝　生前網誌曝光「想在愛我的人們心裡留下一點印記」

▲張婷婷逝世，友人日前將她寫的網誌PO出。（圖／翻攝臉書粉專TTC Dance 張婷婷獨立製作）

記者崔至雲／台北報導

編舞家張婷婷1月30日不幸癌逝，享年45歲。消息傳出，藝文界都深感震驚。她的親友近日連貼出3則張婷婷生前寫的網誌，內文提到談自己為什麼要這麼執著去做每一件事，她說「我在歷史的洪流裡微不足道，只想在愛我的人們心裡留下一點印記。」

友人將張婷婷生前寫好的網誌分為三則PO出，分別為「我的兩個五十分」、「跳．走．世界」以及「想，就去做」。文中提到為什麼這麼執著去做每一件事，她認為與從小生長在單親家庭有關，母親擔任教師微薄的薪水能省則省，但從未接觸過跳舞的她卻像孟母三遷一般，為了她的舞蹈學習而一直搬家；也許是母親的堅毅，「在我骨子裡化成了我莫名的固執」。但她說「我並不負面，相反的，我總是認為一件事情只要想做就會有方法，沒有什麼是做不到的」。

▲張婷婷說，「我在歷史的洪流裡微不足道，只想在愛我的人們心裡留下一點印記。」（圖／翻攝張婷婷臉書）

張婷婷提到，「想，就去做，我堅信人生會因夢想而偉大」築夢必踏實，做一件事注重事情的過程，專注感受生命的每一個階段，不要先去擔心結果的可能性，但是要知道停損點在哪，「我要謝謝曾經栽培過我，幫助過我，和陪我渡過人生每一個階段的貴人們，有你們真好；我知道我是個偏執狂，謝謝你們無私的包容，讓我可以誠實面對自己的身體，並在追逐夢想的過程裡找到平靜」。

「而我在歷史的洪流裡微不足道，我只想在愛我的人們心裡留下一點印記。」張婷婷說，「親愛的，不管你是在我人生的哪一個階段走進我的生命，我希望你會記得，我在面對事情時都是先以正面去思考，因為這就是我人生的堅持和態度。所以我很執著的去做人生的每一件事。共勉。」

網誌公布後，引來廣大親友的不捨與沉重，有網友留言「美麗善良的天使」、「老師您的善良熱情，大家都會知道的」、「我會永遠記得妳」、「我們永遠記得妳的勇敢、堅持與美好的一切」、「謝謝您！願那份美麗與堅持在舞者身上永遠流傳」。