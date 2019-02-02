柯文哲挑戰2020？　李正皓：關鍵在國民黨

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

外傳台北市長柯文哲將循法國總統馬克宏個人模式參選2020，可能在6月就會決定。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓分析，柯文哲的大戰略就是透過忽藍忽綠的議題操作，在藍與綠之間撐出一塊屬於白色力量的空間，目前總統蔡英文競選連任的態勢已定，所以柯文哲選不選的關鍵在於國民黨。

李正皓指出，柯文哲要等到今年6月才會確定要不要挑戰2020，民進黨的人選已確定是蔡英文，所以他想等到國民黨總統人選確定後，再評估參選勝算。

李正皓認為，柯文哲的政治空某種程度來說，其實不取決於柯文哲本身，而是取決於國民黨與民進黨，「藍綠越弱，柯文哲越強；藍綠越強，柯文哲越弱」，但隨著民進黨基本盤歸隊，柯文哲開始往「淺藍」靠攏。因此，柯文哲要觀察國民黨總統候選人是否弱到無法團結藍軍，所以才等到6月以後才宣佈是否參選總統。

李正皓也提到，一但2020出現藍綠白「三腳督」的狀況，對國民黨而言，局勢就會變得相當困難。

面對傳言，柯文哲2日受訪時回應，事實的真相是內部在聊天，平常什麼內容都聊，但卻被說得煞有其事，有時候讀一讀都覺得很好玩。對於是否欣賞馬克宏，柯文哲說，他一開始民調很高，做不到一年，民調也是一蹋糊塗，現在這種海嘯政， 政治人物賞味期蜜月期越來越短，就像柯文哲民調不是一直長紅，也掉下去過才上來，處在多變社會，沒有東西是長存的。