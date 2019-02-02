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柯文哲參選總統模式曝光！循法國馬克宏以獨立候選人參選

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▲柯文哲將參選的時間押到今年6月後公布。

圖文／鏡刊

明年總統大選，台北市長柯文哲態度動見觀瞻。近來接連透露籌組政黨、基金會及國政智囊團的柯P，動作連連讓外界聯想他角逐大位的心跡浮現。本刊掌握，柯營內部已多次討論參選的可能性，擬將柯文哲參選的時間押到今年6月後，一旦參選，柯營核心幕僚多數傾向不組黨，而是仿效法國總統馬克宏模式，以獨立候選人姿態參選，柯甚至已交代幕僚研議以政團、聯盟方式推出不分區立委人選，讓柯家軍正式進軍國會。

「老實講，像我的pattern（模式），民調支持度已經過了5年，那個pattern還是從來沒有第2個人可以有相同的模式！」台北市立委補選，代表「柯家軍」參戰的陳思宇慘敗，外界解讀台北市長柯文哲人氣退燒，柯文哲受訪時坦言：「沒有政黨，基層動員相當困難。」但他同時也說：「組織戰也不是1天、2天，甚至1年、2年就可以做起來的，沒有這麼容易。」

立委補選後，柯文哲已交代心腹、北市府顧問蔡壁如在農曆年前完成敗選的檢討報告；選後第2天，柯營部分幕僚私下聚會，更談及柯文哲若參選總統是否組黨的話題。本刊掌握，儘管柯家軍出戰的首役慘敗，但立委補選只被視為柯家軍的一次練兵，完全不影響柯是否組黨投入明年總統大選的盤算。

一名柯營核心幕僚透露，柯參選總統，不會太快決定，至少要到今年6月後才會明朗，屆時藍綠兩黨人選已大致確定，北市議會也即將休會放暑假，一旦決定參選，柯營多數核心幕僚目前並不主張組黨，而是傾向循法國總統馬克宏，以獨立候選人的模式參選。

馬克宏2017年以獨立參選人之姿當選，是1958年以來法國首位來自二大主流政黨以外的總統。（東方IC）

▲是否欣賞馬克宏？柯Ｐ未正面表態，僅說馬克宏一開始民調也很高。

馬克宏（Emmanuel Jean-Michel Frederic Macron）曾是社會黨黨員，當選總統的前1年，時任經濟部長的他先宣布成立「前進！（En Marche!）」的政治運動，馬克宏稱它「非左也非右」的中間派運動，不分政黨只要簽署章程，就可自由在網路加入，當時社會黨里昂市長Gerard Collomb便開第一槍宣布支持馬克宏。

此運動當時被形容像是新創科技公司，善於利用數據分析選舉並確定目標群眾，成員可自由成立各種委員會，至於資金則採募款方式。馬克宏2017年當選總統後進一步將「前進！」改組「共和前進！（La Republique En Marche!）」，並推出自己的國會議員候選人，一半是政治素人，一半是女性，最後壓倒性勝出拿下國會過半席次。


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關鍵字：鏡週刊,柯文哲,馬克宏

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