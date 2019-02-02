「日歐EPA」1日上路　躋身全球最大自由貿易區之一！

▲ 日本首相安倍晉三、歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本與歐盟的經濟夥伴協定（EPA）1日正式生效，躋身全球最大自由貿易區之一，區域內達到6億4千萬人，占全球GDP約28％、進出口貿易額占全球37％。日本首相安倍晉三表示，日歐EPA向全球宣示，日本與歐盟攜手邁向自由、公平貿易的意志絕不動搖。

▼ 日歐EPA將消除歐盟99％的日本進口產品關稅，以及日本94％的歐盟進口的產品關稅。（圖／達志影像／美聯社）



據《日經新聞》報導，日歐EPA將消除歐盟99％的日本進口產品關稅，以及日本94％的歐盟進口的產品關稅。雙方也預計在服務、投資、政府採購等領域朝自由化的方向前進。此外，協定中也納入有關數據傳輸與知識產權保護的廣泛規範，目的是在保護主義日漸抬頭的背景之下，推動其他跨國貿易協定的相關談判。

日本政府預估，去年12月30日生效的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與日歐EPA，將讓日本實質GDP增加13兆日圓，並創造75萬個就業機會。面對美中貿易戰，日本計畫以這兩個框架作為貿易核心政策，因應保護主義。安倍晉三1日也表達了擴大CPTPP、加速「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）談判的意願。