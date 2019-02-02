史上首次！東京鐵塔除夕夜「點亮中國紅」　　

▲ 東京鐵塔是東京著名地標與觀光景點。（圖／視覺中國，下同）

大陸中心／綜合報導

隨著豬年將至，繼日本首相安倍晉三日前表示，要錄製影片「拜年」後，東京鐵塔也將於除夕夜（4日）舉行「點亮中國紅」活動，在塔前亮起36台探照燈，是史上使用探照燈台數最多的一次。日本《共同通訊社》指出，「此舉反應出日中兩國關係趨於改善的現狀。」

中國駐日本使館例行記者會於31日舉行，發言人張梅參贊透露，將於農曆除夕首次舉辦「東京塔點亮中國紅」活動，在東京塔前亮起36台探照燈。

據日本《中文導報》報導，該活動將於晚間6點開始，於6點30分時，中國駐日本大使程永華將與日本嘉賓共同點亮東京塔，近500名兒童也將同時放飛祝福春節和中日友好的千隻氣球；本次點燈活動由旅日僑胞發起，由中國駐日本大使館協辦。

《中新社》指出，東京鐵塔夜晚的燈光基本呈現橘紅色，在其60年的歷史中，也曾有過一些特殊點燈的時刻，如2016年日本申奧成功時的奧運五彩色；2013年紀念日本足球聯賽20週年時的藍色；2018年慶祝東京塔60週年的燈色。此次在2019年2月4日的除夕夜，東京塔將呈現慶祝中國春節的紅色。

報導稱，在世界各地已有過幾次春節點燈活動，包括澳洲雪梨歌劇院、阿聯酋哈里發塔、加拿大尼加拉瀑布、英國愛丁堡城堡和法國巴黎鐵塔，都曾在春節舉行過「點亮中國紅」的慶祝活動。但這樣的活動在日本則是首次。

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▼ 雪梨歌劇院舉行春節點燈活動。（圖／中新社）