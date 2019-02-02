45年來最大缺工！日本每人有1.63工作機會　今年將引5萬外勞緩解

▲日本受生育率低、老齡化影響，勞動人口持續短缺。（示意圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

日本厚生勞動省今（1）日公布數據，2018年平均每100名求職者有161個工作機會，而12月甚至每100名求職者有163個工作機會，是自1973年以來的最高比例，凸顯勞工短缺和人口老化的問題。日本政府在去年12月初通過《入出境管理法修正案》，計畫在未來5年引入超過34萬名外籍勞工以填補勞動缺口。

受生育率低、老齡化影響，日本15至64歲勞動年齡人口驟減，另一項數據則指出，2018年12月失業率為2.4%，較前一個月下降0.1%維持低點。在經濟復甦趨勢下，勞動力短缺的狀況仍在持續中，日本企業也積極雇用外國勞工。

厚生勞動省數據顯示，截至2018年10月在日本的外籍勞工人數達到146萬463人，其中中國大陸勞工最多，有38萬9117人，占全部的26.6%。其次是越南的31萬6840人（21.7%）和菲律賓的16萬4006人（11.2%）。為了解決勞動力問題，日本首相安倍晉三動員執政黨議員在去年12月初強行表決通過《入出境管理法修正案》，預計今年4月上路，第一年內將引入近50000名外勞。

▲安倍晉三去年底強行通過《入出境管理法修正案》。（圖／路透社）

新法中為外籍藍領勞工提供2類新簽證，一者是針對已有一定知識與經驗的人才，最長可居留5年，但不可攜帶家眷，另一類則是鎖定高專業的人才，可在居留期間滿後，更新許可繼續留日，並可攜眷。儘管新法或可緩解勞動力短缺問題，但反對者也批評將排擠本國勞工的工作機會，倉促的修法並未解決長久以來勞工遭到剝削的危機。