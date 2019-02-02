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愛鴨嬤寵物面前「剁同類」　網笑：「鴨力」好大啊！

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▲影片來源／youtube／とーどぅー／如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

日本綜藝節目「月曜から夜ふかし」收到一位觀眾的委託，前去尋找一位常常帶著鴨子散步的奶奶，因為觀眾十分好奇，總是緊緊跟在奶奶身後的那隻鴨子，到底是不是她的寵物。

▼鴨子總是緊緊跟在奶奶身後。（圖／翻攝自youtube／とーどぅー，下同）

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工作人員在東京世田谷區的祖師谷大藏附近找到了這位奶奶。奶奶表示，這隻公鴨名為「力力」，今年已經5歲，奶奶也承認這隻鴨子確實是自己的寵物。她說，在牠剛出生時，便將牠從朋友的養鴨場中帶回來飼養，從此力力把她當成媽媽，十分親近她。 

正當大家都以為奶奶只是單純喜歡鴨子，所以才會將牠帶回來當寵物養時，奶奶卻語出驚人地表示，「鴨子是最高級的食材了！」還在鏡頭前詳細地介紹鴨子身上的各個部位有多好吃，像鴨舌頭最好吃了，吃起來QQ的就像果凍一樣，還抓著力力的蹼說，這個腳丫子也是很「高級的食材」哦。

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▲奶奶是一個很愛吃鴨肉的人。

原來奶奶十分愛吃鴨肉，甚至還會在力力面前宰殺鴨子。奶奶也自爆，之前還曾養過另一隻鴨子，後來鴨子離世時，她一直很懊惱要埋了還是吃掉。這讓工作人員很好奇，將來奶奶會不會也把力力給宰了吃呢？工作人員於是就問奶奶，「有可能把莉莉吃掉嗎？」奶奶先停頓了一下後說，力力看起來不是很好吃，味道也難聞，暫時沒有要吃力力的念頭。網友紛紛替力力鬆了一口氣，表示奶奶自小養大力力，應該不忍心吃掉牠。也有網友笑稱，奶奶竟在力力面前宰殺鴨子，力力的「鴨力」好大啊。

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▲奶奶說目前沒有要吃力力的念頭。

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關鍵字：月曜から夜ふかし,力力,鴨子,日韓要聞

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