服務處佈置超有年味！蘇巧慧：結合創意讓地方被看見

▲蘇巧慧服務處配合春節重新佈置。（圖／蘇巧會辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導



立委也要過新年！民進黨立委蘇巧慧結合創意與地方特色，搭配過新年掛上春聯與換新衣的傳統習俗，將樹林、鶯歌、新莊西盛等三區服務處，打造成年味豐厚又具地方特色的新春聚點，蘇巧慧表示，要讓地方鄉親們到服務處諮詢或聊天時，也能一同感受金豬年來臨的歡樂。



蘇巧慧表示，為了響應金豬年「守護台灣豬」，鶯歌服務處特別設計身穿春節新衣的Q版人偶，率領著三隻分別代表「春」、「福」、「吉」的可愛小豬，在人來人往的鶯歌車站前向鄉親與遊客拜年，祝福每位鄉親好朋友們諸事大吉、豬年好運到，並且邀請大家一起守護可愛的台灣豬豬。

樹林服務處部分，蘇巧慧說，火車是樹林人重要的通勤工具，也是大家共同的記憶，光是一個樹林區就有三座火車站，其中樹林車站與山佳車站還都是百年車站，因此，她特別設計了Q版列車長，結合樹林知名的戶政事務所櫻花美景，要跟大家在新的一年繼續爭取樹林的捷運建設。

至於新莊西盛服務處，雖然空間比較小，但團隊成員還是發揮創意，蘇巧慧介紹，新莊西盛地區的光華國小跟民安國小都是鄉親平時運動的好去處，但前幾年因為年久失修，操場早已凹凸不平，她積極為地方爭取建設，不但光華國小新操場終於在去年完工，民安國小的新操場也將在近日驗收。因此，她將大家相當期待的新操場帶進服務處的佈置之中，並加入時常獲得佳績的民安國小棒球隊，邀請鄉親一起為新莊之光加油打氣。

對於許多民眾表示相當喜愛新春佈置，蘇巧慧說，自她上任以來便不斷發揮創意，就是要讓地方的特色被更多人看見，她也透露，最近已經有許多鄉親帶著小朋友到服務處拍照打卡，除了歡迎大家經過時可以到服務處泡茶聊天，也祝福所有朋友都能喜迎金豬過巧年。