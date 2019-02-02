100%純米製「米粉絲」好處多　吃了血糖不會急速上升

▲農糧署表示，很多人過年會炒米粉，有愈來愈旺之意。（示意圖／記者謝承恩攝）

記者許展溢／台北報導

過年香噴噴的米飯是不可或缺的重要主角之一，農糧署表示，米飯提供的飽足感是麵食的1.38倍，當米飯攝取不足，大腦會判定身體處於飢餓狀態，反而會在不知不覺中攝取更多其他高熱量食物，以Q彈香甜的米飯為主食，有助減少高油脂及高糖食物的攝取，其中100％純米製成的米粉絲，吃了不會造成血糖急速上升。

農糧署副署長莊老達表示，純米粉絲100％以米為原料，調和米粉絲為50%以上的米為主要原料，含米量高的純米粉絲外觀無光澤、不透明，天然無負擔，採用秈米為原料，直鏈澱粉含量高，食用後不會造成血糖急速上昇，口感滑順、老少咸宜，相較以玉米澱粉或其他澱粉為主原料製作的澱粉絲，常以「炊粉」或「水粉」為品名，吃起來口感雖然Q彈，但最不容易消化，製造成本最為便宜。

農糧署表示，很多人過年會炒米粉，有愈來愈旺之意，很推薦100％純米製成的米粉絲，免浸泡、免川燙，起鍋前再下，能快速搞定年菜，只是由於純米米粉為天然成分，因此烹調時要掌握正確技巧，只要將米粉輕輕沖水，先炒料後，起鍋前再下鍋燜煮，純米粉絲一樣可以有香Q口感，詳細的烹煮過程可以參考農糧署米粉絲食譜。

農糧署強調，稻米是我國主要農糧作物，也是大自然賜給國人最好的主食，以在地的環境栽培，生產在地的食材，不但食物里程短，並符合節能減碳的生活態度，很鼓勵大家將在地米食及米食製品作為年節送禮及自用的新選擇，多元米食製品介紹及採購資訊可以到國產米及米食消費網頁了解。