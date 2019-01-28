高麗菜上月崩跌每公斤4元！陳吉仲：會有「更強烈手段」來維持價格

▲為確保農民收入，農委會祭出「登記制度」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者許展溢／台北報導

為避免高麗菜生產過盛時價格崩跌，影響農民收入，農委會找來農民團體、地區農會和專家學者召開4次研商會議達成共識，訂出高麗菜登記作業與後續產銷輔導，農委會主委陳吉仲強調，所有措施都做了，價格還是往下跌，就會採取更強烈的手段。

陳吉仲今（28日）和農糧署署長胡忠一到彰化縣竹塘鄉蔬菜產銷班第九班宣布「登記措施」。陳吉仲表示，登記制度可讓產銷資訊更透明，該制度不是農委會自己想，是由上而下大家一起討論出來，要讓這項制度成功，也不是只有靠農委會，還要透過各農會、改良場和農民等一起配合。陳吉仲說，登記制度現在只有高麗菜一項，但預計過完年會提出更多品項，希望讓全國農民未來都能來做登記，有各種補助，尤其登記後可以更精準的了解農民需求，以往的問題也會逐漸減少。

▲陳吉仲表示，價格還是繼續跌，會有更強烈手段來維持市場價格。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲指出，這項政策還包括前期和各種苗業者合作，了解產銷、預警等資訊，若最後市場價格還是因為豐收導致價格下跌，品質只要維持在一定水準以上，會確保農民收入每公斤在6元以上，更重要的是，如果價格還是繼續下跌，「會有更強烈手段」來維持市場價格， 期待後續不要再看到產銷失衡現象。

農委會說明，也就是當價格下跌時，將先輔導農民團體或加工廠以每公斤6元以上收購，但仍未能紓緩產銷壓力，則會以每公頃10萬元方式保障農民基本收益，每位農民以保障2公頃為上限，未登記者不列入輔導對象。

▲農委會主委陳吉仲（中）和農糧署署長胡忠一（右）宣布高麗菜登記制度政策。（圖／農委會提供）

以昨（27日）台北果菜批發市場價格來看，高麗菜初秋種批發價每公斤有10.5元，較上月同時5.7元，甚至下跌到只剩4元，雖然目前回穩，但不少農民仍大嘆，以市場價有時出現2顆50元，根本還是賺不了什麼錢。

農委會表示，目前已與大宗蔬菜育苗業者成立Line群組，加速資訊的流通及預警效果，農糧署建立的種植登記系統未來也將在系統介面顯示即時前後2旬登記統計資料，提供農會及農民於登記時參考，另參與登記的農民，經受理農會現勘確認種植面積後，即可申請有機質肥料補助，每公斤補助上限3元，每公頃最高3萬元，施用有機質肥料可減緩高麗菜頂燒症，並可改善地力，減少連作問題。