過年飲酒狂歡、通宵熬夜　別忘了代駕服務讓你安心回家

▲交通局提醒，過年請勿酒駕，可多利用計程車、代駕服務等。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

農曆年節期間，民眾歡度佳節之外難免小酌一番，北市交通局特別提醒，不論是開車或是騎車，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車回家，或是通宵狂歡後也盡量避免疲勞駕駛狀況；如有需要，除了指定駕駛、計程車外，也可使用酒後代駕服務。

根據交通局分析表示，年節前夕自撞、摔等事故多發生在凌晨0時道4時，駕駛人年齡層以18到25歲居多，肇事原因多有駕駛疏忽、未注意車前狀況等。學子們寒假期間出遊或打工，常有熬夜疲勞情形，開、騎車前應多注意自身身心狀態，如出現情緒不穩定、注意力不集中與精神不濟等現象，切勿貿然開、騎車上路。

此外，年關將至，正值公司行號辦理尾牙餐敘，駕駛人如有喝酒需求，務必喝酒前不開車或喝酒後以指定駕駛、親友接送、或大眾運輸等方式安全回家。如考量喝酒隔日仍有用車需求，可用一、7-11 ibon系統預約酒後代駕，免收系統服務費用；二、台北好行APP軟體，進入首頁後點選「計程車」進入「酒後代駕」服務直接點選各車隊專線叫車；三、酒後代駕專線：手機撥打55850，巿話撥打0800-055-850。

交通局指出，計程車業者研訂透明化之酒後代價參考服務費，以里程10公里為基準，10公里以內收費不超過1,000元；10公里以上，每2公里加收之服務費用不超過100元。再次呼籲駕駛朋友們，駕車前身心狀態一定要保持正常，倘有飲酒、熬夜疲勞、生病服藥或情緒不穩定等影響行車安全者，千萬不可開、騎車上路，並確實遵守交通規則，才是平安回家唯一的路。

交通局也提醒，酒後駕車是違規而且危險的行為，喝酒後吐氣酒測值超過每公升0.15毫克，將以違反道路交通管理處罰條例第35條規定處罰1萬5千元至9萬元的罰鍰，且車輛必須被移置保管，還需要吊扣駕照；吐氣酒測值超過每公升0.25毫克，更會觸犯刑法的公共危險罪，累犯及拒絕酒測者直接以9萬元裁罰。