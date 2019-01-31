影／想撿鞭炮炸魚...屁孩三度灼傷　慘變黑碳臉＋香腸嘴

大陸中心／綜合報導

湖南郴州有群小男孩在湖邊玩耍時，看見地上有還沒放完的鞭炮，一時興起想拿來炸魚，但點燃鞭炮後「看起來沒點上」，因此，其中有位平頭小男孩「自告奮勇」上前檢查，才剛靠近鞭炮就瞬間爆炸！讓這位小弟弟被炸成「黑炭臉」與「香腸嘴」，緊急被送往醫院治療，因為頑皮，未來得面臨一系列復健治療。

▲「黑炭小弟」到院時整顆頭都被炸腫。（圖／翻攝自微博／中國消防）

根據《梨視頻》報導，醫生表示，男童全身有4％的面積被燒傷，送到醫院時，嘴巴腫得誇張，且整個臉被炸黑，燒傷程度約為二至三度，當下緊急插管。經過治療後，目前已能暢順呼吸，沒有大礙。

▲受傷男童家長。（圖／梨視頻）

男童家人說，是附近有人煙火沒放完，幾個小男孩就拿去河邊準備炸魚，沒想到點火時，13歲的「黑炭小弟」以為沒點燃，上前檢查瞬間被鞭炮炸傷；不只皮膚剝落，頭髮燒焦，連嘴唇、臉頰也全部腫大，躺在病床上靠插管維持呼吸順暢，未來恐怕得面臨一連串的復健過程。

▲急救醫護人員。（圖／梨視頻）

由於「黑炭小弟」傷的「太慘烈」，畫面曝光後，不少網友回應，「禁止放鞭炮是對的」，「為什麼要拿鞭炮去炸魚」，「我外甥就是被鄰居亂扔的鞭炮炸斷了一個手指頭」，「想到自己小時候作的死，有種劫後餘生的感覺」。

▼不只臉被炸傷，連頭髮都燒焦了。（圖／翻攝自微博／中國消防）

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