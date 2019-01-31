金廈通電／大陸很早就在研議　學者：關鍵還是在台灣當局

▲大陸國家電網工程。（圖／翻攝國家電網）

記者蔡紹堅、陳政錄／採訪報導

大陸國家主席，中共總書記習近平2日提出應促進與金、馬的「新四通」後，福建多個部門便積極行動起來，大陸國家電網公司更在29日宣佈，已完成向金馬供電的準備。對此，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅告訴記者，大陸一直以來都在推進兩岸以及廈金的融合發展，除了通水外，「新四通」的其他內容也很早就在研議了。



唐永紅表示，習近平總書記提出「新四通」的場合是在《告台灣同胞書》40週年紀念會上，是作為「推進兩岸融合發展」的建議所發表的。這其實是大陸一直都在努力的事情，不只通水，包括通電、通橋、通氣等各方面都很早就開始研議了。「中央提出後，地方就有了可以依循的方向，自然各方面都積極配合，很快動了起來。」

▼廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅。（圖／翻攝中評社）

不過，唐永紅也指出，這些項目能不能做起來，問題不在大陸，而是在台灣當局，台灣當局一直不願意，也導致了兩岸關係40年來都沒有正常化。「會把新四通提出來，就是要讓兩岸人民看到，兩岸及廈金兩地若能這樣做，將有助於兩岸及廈金兩地交流合作的擴展與深化，進而有助於兩岸民生經濟福祉的提升。」

金門縣長楊鎮浯日前赴陸訪問，與福建談到「新四通」時提到，可用通水的例子為基礎，推動通電、通氣、通水。唐永紅認為，這個方向會有幫助，因為金馬的政治敏感度比較低，四通的議題又有助於民生經濟，還能促進金門的發展。

▼楊鎮浯搭船前往廈門。（圖／金門縣政府）

對於金廈經貿交流的新模式，唐永紅建議，要把金門開放成為一個自由經貿區，並跟廈門經濟特區及廈門自由貿易試驗區對接合作，才能做出明顯的成效。他也提到，台灣的《離島建設條例》宜與時俱進調整，讓金門順應經濟全球化與區域一體化趨勢，作為經貿活動自由化與兩岸經濟一體化的試驗示範區，從而有助於金門的發展，以及金廈生活圈的建立。

唐永紅強調，大陸從中央到地方一直都積極想促成金廈的進一步合作，金門縣府也有很高的意願，但問題在於，金門是地方政府，很多權限是在台灣當局手上的，所以就算想做，也會力不從心。

不過，金門也不是毫無辦法的，唐永紅指出，金門縣長是由金門民眾選出來的，有民意基礎，其實可以嘗試「公投」，用公投的結果來展現民意訴求，讓台灣當局尊重金門人民的選擇。

▼楊鎮浯搭船前往廈門。（圖／資料照）

另外，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯也提到，九合一選舉給了兩岸民眾很多機會，最主要就是國民黨的一些縣市長候選人陸續當選，包括金門、連江、澎湖，他們的政治立場非常清晰明確，兩岸要推動交流的話，從這些地方著手是可行的。

包承柯還說，金門去年完成與大陸通水，這就是一個很好的起點，可以看到兩岸的反應都非常積極，出現許多正面評價，金門的大老也相當支持，最重要的是，這是對民眾生活有助益的事情，所以大陸是非常願意去做，也很早就已經在做的。

▼上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯。（圖／記者陳政錄攝）